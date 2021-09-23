Глава Суверенного совета Судана обвинил ряд политиков в игнорировании целей революции

Хартум, 23 сентября. Председатель переходного Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан раскритиковал деятельность политиков, которые заняты исключительно борьбой за должности и забыли о лозунгах революции.

Заявление прозвучало накануне во время церемонии выпуска спецназа в районе Вади Сейдна. Аль-Бурхан отметил, что чиновники тратят свои усилия на междоусобные склоки и при этом переводят стрелки на военных.

Он подтвердил, что армия стремится к избирательному процессу, который приведет к формированию демократического гражданского правительства. Офицер выразил надежду, что следующий кабмин оценит работу вооруженных сил, занятых в настоящее время обеспечением защиты границ.

«Мы являемся стражами единства, безопасности, строительства и будущего Судана, вопреки чьим-либо возражениям», — заявил генерал.

Глава Суверенного совета также высказал неприятие того, что управление государства сосредоточено в руках определенных политических сил. Он призвал истеблишмент объединиться и работать на благо Судана для достижения гражданского государства и лозунгов революции.

Аль-Бурхан обвинил неназванные партии в развязывании организованной кампании против военных, указав на наличие финансовой поддержки этих сил из-за рубежа.

Ранее первый заместитель главы Суверенного совета и командующий Силами быстрой поддержки (СБП) генерал-полковник Мухамад Хамдан Дагло заявил о нестабильности ситуации с безопасностью в стране.