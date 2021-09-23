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Ученые выяснили, в каком возрасте наши предки заводили детей
Общество
Ученые выяснили, в каком возрасте наши предки заводили детей
pixabay.com/PD  / 

Копенгаген, 23 сентября. Когда ученые устают изучать современные проблемы человечества и создавать лекарства от всех болезней, они берутся за гены неандертальцев. На их основе великие умы пытаются ответить на самые древние вопросы о происхождении жизни на Земле, пишет журнал Maxim.

В этот раз генетический материал попал в руки специалистов из Орхусского университета в Дании и Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Германии.

Проведя тщательный анализ образцов, ученым удалось выяснить, что некоторые из них содержат в себе следы скрещивания Homo Sapiens и неандертальцев. При этом стоит отметить, что во всех неафриканских геномах сегодня содержится 1-2% неандертальской ДНК.

В генах неандертальцев нашлись различия в длине фрагментов ДНК среди жителей Европы и Азии. Так, например, у жителей Восточной Азии они оказались на 12% длиннее, чем у жителей Западной Евразии. А благодаря дальнейшим исследованиям стало понятно, что это можно связать со скоростью смены поколений.

Максимальный возраст образцов составил 40 тысяч лет. Стало также известно, что за эти годы европейцы в среднем обзаводились детьми в более молодом возрасте, чем представители Восточной Евразии и Америки. Исследования показали и то, что среди населения Восточной Азии есть определенная тенденция — в союзах мужчины намного старше женщин, а среди европейцев возраст влюбленных практически одинаков.

Стоит также отметить, что интервалы между поколениями колебались на протяжении последних 40 тысяч лет. Все это означает, что жизнь человека меняется в ответ на внешние факторы, среди которых — изменение окружающей среды, технологический прогресс и культурные традиции.

Ранее ученые Стэнфордского университета сообщили год появления первых людей на Полинезии.

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