Предвыборная кампания официально стартовала в Чили

Сантьяго, 23 сентября. В Чили официально стартовала президентская кампания. Предвыборная гонка началась в Чили после четырехлетнего срока Себастьяна Пиньеры, запомнившегося массовыми протестами, которые привели к изменениям в Конституцию. Об этом сообщает правительство южноамериканского государства.

За пост президента страны на голосовании, которое состоится 21 ноября, борются семь кандидатов. Однако, согласно опросам общественного мнения, около 50% избирателей не определились со своим выбором, это самый высокий уровень за последние десятилетия. Незначительное предпочтение отдается кандидатам левой политической ориентации.

En Chile, comienza periodo legal de campaña electoral para las elecciones presidenciales de este próximo 21 de noviembre. @ConexiontlSUR pic.twitter.com/qb7N1PH44v — Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) September 22, 2021

Хотя до голосования остается два месяца, основные претенденты — Габриэль Борик от левой коалиции «Одобряю достоинство» (Apruebo Dignidad) и Ясна Провосте от демократической группы «Новый общественный договор» (Nuevo Pacto Social) — получили лишь 13% и 11% соответственно. За третьего кандидата, Себастьяна Сичеля от правящего альянса «Чили, мы можем больше» (Nuevo Pacto Social), намерены отдать свои голоса 6% опрошенных.

Предвыборные дебаты

Избирательная кампания официально началась с дебатов между кандидатами, в которых приняли участие Борик, Сичель, Провосте, а также Хосе Антонио Каст от Республиканской партии и Эдуардо Артес от «Патриотического союза» (Unión Patriótica).

Chile's presidential frontrunners will meet for their first televised debate tonight.



Meet the contenders: https://t.co/cmtm8Y41qM — Americas Quarterly (@AmerQuarterly) September 22, 2021

Сообщается, что еще двое кандидатов не смогли принять участие в дебатах: Марко Энрикес-Оминами от Прогрессивной партии (PRO) находится на самоизоляции, а Франсиско Париси от Партии народа (PDG) пребывает в другой стране.

Основными темами дебатов были доступ к здравоохранению и образованию, гендерное равенство, улучшение пенсионной системы, удовлетворение социальных требований населения.

Эдуардо Артес, Ясна Провосте и Габриэль Борик выступили за легализацию абортов, что является одной из самых обсуждаемых тем в Чили. Провосте добавила, что планирует разработать образовательную программу для предотвращения сексуального насилия.

Recuerdo a Gabriela Mistral cuando conquistamos el derecho a voto en Chile: "Si votamos solo por hombres seguiremos relegadas". Estoy aquí para conducir las transformaciones que nuestro país necesita, en tranquilidad, con justicia y dignidad para todos y todas. #DebateCHVCNN pic.twitter.com/a0lcVAerNS — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) September 23, 2021

Что касается пенсий, правые кандидаты, например Каст, поддержали частное пенсионное страхование, в то время как левые предложили внести изменения в нынешнюю систему.

ECONOMÍA: "No nos ponemos de acuerdo en hacer una reforma de pensiones y hacemos lo fácil: 'saque su plata'. Estamos en un nuevo ciclo político y necesitamos cambiar". #SichelPresidente #DebateChvCnn pic.twitter.com/bP4YgfS1xF — SichelPresidente (@sebastiansichel) September 23, 2021

«Пусть существуют частные, государственные и некоммерческие фонды. Я хочу, чтобы в Чили функционировала система, которая поспособствует экономическому росту в среднесрочной перспективе», — заявил Сичель.

Вопрос доступа к здравоохранению вызвал большие разногласия среди претендентов.

«Мы верим, что необходимо улучшить государственную систему здравоохранения. Частный сектор может существовать, это не наша проблема. Важно освободиться от больших очередей людей, ожидающих лечения», — подчеркнула Провосте.

При обсуждении темы налогов Каст и Сичель сообщили о планах по их сокращению, в то время, как другие кандидаты заявили о необходимости повысить ставки налогообложения.

По итогам дебатов все еще сложно говорить об однозначных фаворитах. Аналитики предсказывают, что возможного победителя определят в результате второго тура президентских выборов. По прогнозам опроса Cadem, на следующем этапе будут лидировать Борик и Провосте.