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Предвыборная кампания официально стартовала в Чили
Весь мир
Предвыборная кампания официально стартовала в Чили
twitter.com  /  Пресс-служба кандидата в президенты Чили Габриэля Борика

Сантьяго, 23 сентября. В Чили официально стартовала президентская кампания. Предвыборная гонка началась в Чили после четырехлетнего срока Себастьяна Пиньеры, запомнившегося массовыми протестами, которые привели к изменениям в Конституцию. Об этом сообщает правительство южноамериканского государства.

За пост президента страны на голосовании, которое состоится 21 ноября, борются семь кандидатов. Однако, согласно опросам общественного мнения, около 50% избирателей не определились со своим выбором, это самый высокий уровень за последние десятилетия. Незначительное предпочтение отдается кандидатам левой политической ориентации.

Хотя до голосования остается два месяца, основные претенденты — Габриэль Борик от левой коалиции «Одобряю достоинство» (Apruebo Dignidad) и Ясна Провосте от демократической группы «Новый общественный договор» (Nuevo Pacto Social) — получили лишь 13% и 11% соответственно. За третьего кандидата, Себастьяна Сичеля от правящего альянса «Чили, мы можем больше» (Nuevo Pacto Social), намерены отдать свои голоса 6% опрошенных.

Предвыборные дебаты

Избирательная кампания официально началась с дебатов между кандидатами, в которых приняли участие Борик, Сичель, Провосте, а также Хосе Антонио Каст от Республиканской партии и Эдуардо Артес от «Патриотического союза» (Unión Patriótica).

Сообщается, что еще двое кандидатов не смогли принять участие в дебатах: Марко Энрикес-Оминами от Прогрессивной партии (PRO) находится на самоизоляции, а Франсиско Париси от Партии народа (PDG) пребывает в другой стране.

Основными темами дебатов были доступ к здравоохранению и образованию, гендерное равенство, улучшение пенсионной системы, удовлетворение социальных требований населения.

Эдуардо Артес, Ясна Провосте и Габриэль Борик выступили за легализацию абортов, что является одной из самых обсуждаемых тем в Чили. Провосте добавила, что планирует разработать образовательную программу для предотвращения сексуального насилия.

Что касается пенсий, правые кандидаты, например Каст, поддержали частное пенсионное страхование, в то время как левые предложили внести изменения в нынешнюю систему.

«Пусть существуют частные, государственные и некоммерческие фонды. Я хочу, чтобы в Чили функционировала система, которая поспособствует экономическому росту в среднесрочной перспективе», — заявил Сичель.

Вопрос доступа к здравоохранению вызвал большие разногласия среди претендентов.

«Мы верим, что необходимо улучшить государственную систему здравоохранения. Частный сектор может существовать, это не наша проблема. Важно освободиться от больших очередей людей, ожидающих лечения», — подчеркнула Провосте.

При обсуждении темы налогов Каст и Сичель сообщили о планах по их сокращению, в то время, как другие кандидаты заявили о необходимости повысить ставки налогообложения.

По итогам дебатов все еще сложно говорить об однозначных фаворитах. Аналитики предсказывают, что возможного победителя определят в результате второго тура президентских выборов. По прогнозам опроса Cadem, на следующем этапе будут лидировать Борик и Провосте.

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