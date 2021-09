Предвыборная кампания официально стартовала в Чили

Сантьяго, 23 сентября. В Чили официально стартовала президентская кампания. Предвыборная гонка началась в Чили после четырехлетнего срока Себастьяна Пиньеры, запомнившегося массовыми протестами, которые привели к изменениям в Конституцию. Об этом сообщает правительство южноамериканского государства.

За пост президента страны на голосовании, которое состоится 21 ноября, борются семь кандидатов. Однако, согласно опросам общественного мнения, около 50% избирателей не определились со своим выбором, это самый высокий уровень за последние десятилетия. Незначительное предпочтение отдается кандидатам левой политической ориентации.

Хотя до голосования остается два месяца, основные претенденты — Габриэль Борик от левой коалиции «Одобряю достоинство» (Apruebo Dignidad) и Ясна Провосте от демократической группы «Новый общественный договор» (Nuevo Pacto Social) — получили лишь 13% и 11% соответственно. За третьего кандидата, Себастьяна Сичеля от правящего альянса «Чили, мы можем больше» (Nuevo Pacto Social), намерены отдать свои голоса 6% опрошенных.

Избирательная кампания официально началась с дебатов между кандидатами, в которых приняли участие Борик, Сичель, Провосте, а также Хосе Антонио Каст от Республиканской партии и Эдуардо Артес от «Патриотического союза» (Unión Patriótica).

