США перенесли сроки запуска спутников системы предупреждения о ракетном нападении

Вашингтон, 23 сентября. США вынуждены задержать на неопределенное время запуск космических спутников нового поколения, которые должны войти в систему предупреждения о ракетном ударе.

Отмечается, что американские военные планировали реализовать космическую программу, которая оценивается в 14,4 миллиарда долларов, к 2025 году. Однако в Счетной палате США заявили, что воплотить столько амбициозный проект в жизнь на данном этапе невозможно.

Прогнозируется, что проект затянется, причем на неопределенный срок. По имеющейся информации, пересмотреть свои планы американских военных заставили проблемы управленческого и технического характера. Подчеркивается, что расходы на космическую программу, скорее всего, возрастут из-за нарушения намеченных сроков.

Ранее глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд заявил, что находящийся на орбите российский «спутник-матрешка» может уничтожать американские аппараты. Американцы считают, что якобы из-за РФ космос больше не является безопасной зоной для их спутников, передает телеканал «360».