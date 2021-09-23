Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 17:39
17:36
Весь мир
Два человека погибли при взрыве гранаты у здания суда в сирийском Тартусе
17:34
Экономика
Минфин РФ предложил связать налог на прибыль с объемом дивидендов компаний
17:34
Политика
Шугалей объяснил неприменимость западного подхода к новой власти в Афганистане
17:33
Спорт
Опубликовано расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине
17:31
Общество
Новый мультфильм о Супермене получил ограничение 18+
17:28
Политика
ЦИК направил в СК РФ и Генпрокуратуру материалы по нарушениям на выборах в Петербурге
17:27
Экономика
Мишустин заявил о конструктивном диалоге с компаниями по поводу налогового режима
17:26
Общество
Диетолог Кадырова объяснила причину тяги к сладкому
17:24
Происшествия
Под Волгоградом расследуют дело о хищении средств по нацпроекту «Экология»
17:23
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана обвинил ряд политиков в игнорировании целей революции
Все новости

США перенесли сроки запуска спутников системы предупреждения о ракетном нападении

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 17:17
Армия
США перенесли сроки запуска спутников системы предупреждения о ракетном нападении
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 сентября. США вынуждены задержать на неопределенное время запуск космических спутников нового поколения, которые должны войти в систему предупреждения о ракетном ударе.

Отмечается, что американские военные планировали реализовать космическую программу, которая оценивается в 14,4 миллиарда долларов, к 2025 году. Однако в Счетной палате США заявили, что воплотить столько амбициозный проект в жизнь на данном этапе невозможно.

Прогнозируется, что проект затянется, причем на неопределенный срок. По имеющейся информации, пересмотреть свои планы американских военных заставили проблемы управленческого и технического характера. Подчеркивается, что расходы на космическую программу, скорее всего, возрастут из-за нарушения намеченных сроков.

Ранее глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд заявил, что находящийся на орбите российский «спутник-матрешка» может уничтожать американские аппараты. Американцы считают, что якобы из-за РФ космос больше не является безопасной зоной для их спутников, передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / США перенесли сроки запуска спутников системы предупреждения о ракетном нападении
созвездие космические силы сша спутниковая программа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru