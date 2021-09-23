Итоги выборов-2021: почему появление пятой партии в Госдуме — признак стабильности

Прошедшие в России выборы вызвали больше шумихи среди западных политиков, чем среди российских избирателей. Немного отвлекало лишь огромное количество фейков относительно махинаций в ходе выборного процесса, которые, впрочем, довольно быстро выявлялись и опровергались. В целом, по оценкам экспертов, выборы прошли в штатном режиме. А нововведения в виде трехдневного голосования и голосования с помощью онлайн-формата лишь упростили задачу избирателям. В итоге по партийным спискам в Госдуму прошли представители пяти партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». Также в парламент попали три одномандатника — от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы» — и пять самовыдвиженцев. Какие итоги можно подвести? И как оценить наличие в Госдуме новой партии? Чего ждать избирателям от нового состава парламента? И удалось ли Западу повлиять на результат выборов? На эти и другие вопросы ответили политологи и политтехнологи в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По мнению доктора политических наук, профессора кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергея Володенкова, вхождение пятой партии в состав правительства в лице «Новых людей» показывает, что общество развивается: возникают новые запросы и новые группы общественных интересов. В то же время результаты выборов показывают, что политическая жизнь становится структурной и системной. Ведь, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку и ковидное время, голоса остаются стабильными. А наличие дополнительной партии в Госдуме теперь позволит представлять интересы людей, чьи чаяния не были услышаны классической парламентской четверкой.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

С тем, что система показала стабильность, согласился и ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, доктор экономических наук Станислав Еремеев. Он также добавил, что нововведения — это отклик на потребности избирателей.

«Выборы показали, что наш избирательный процесс довольно гибок, он реагирует на веяние времени, и мы видим, что инновации, которые применили, отвечают на запрос избирателя. Это и трехдневное голосование, и видеофиксация, и механизмы общественного наблюдения, и колл-центры, с помощью которых в режиме 24/3 можно было контролировать процесс», — сказал Еремеев.

Нынешние выборы, по его мнению, дали возможность всем политическим игрокам принять в них участие. Подтверждением тому стало появление в Госдуме еще одной партии и пять прошедших в парламент одномандатников, которые оказались самовыдвиженцами. При этом на результаты выборов особо не смог повлиять бурный поток фейков.

«Что атака на выборы не состоялась — это факт, но то, что она имела место быть — это тоже факт. Мы видим, что механизм как-то там работал, но не принес своим владельцам ожидаемых результатов», — прокомментировал Еремеев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам политолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова фейковые новости особо не впечатлили избирателей по двум причинам. Во-первых, изначально они распространялись среди очень ограниченного круга пользователей. А во-вторых, уж очень быстро ложная информация получала опровержения, подкрепленные фото- и видеоматериалами.