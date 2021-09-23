Учебно-боевой центр России и Белоруссии в Гродно привлек внимание Пентагона

Вашингтон, 23 сентября. Министерство обороны США внимательно следит за работой учебно-боевого центра России и Белоруссии в Гродно, заявил командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Каволи.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны быть готовы в случае необходимости «применять средства сдерживания для обеспечения безопасности в Европе».

«Мы уделяем пристальное внимание созданному Россией и Белоруссией центру боевой подготовки», — отметил генерал.

Российско-белорусский центр совместной подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны был создан в соответствии с решением, принятым на переговорах глав оборонных ведомств двух стран 5 марта 2021 года в Москве. Всего планируется создание трех таких центров, два из которых будут располагаться в Нижегородской и Калининградской областях.

Ранее для формирования центра в Гродно перебросили подразделения зенитных ракетных войск ВС РФ. Также на территорию Белоруссии направили самолеты Су-30СМ, передает телеканал «360».