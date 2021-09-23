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Садальский вспомнил о романах с Васильевой и Эппле

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 17:07
Шоу-бизнес
Садальский вспомнил о романах с Васильевой и Эппле
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 23 сентября. Актер Станислав Садальский показал фанатам редкую фотографию с бывшими возлюбленными, артистками Татьяной Васильевой и Жанной Эппле.

Именитый актер Садальский часто радует поклонников новостями и фотографиями из жизни в блоге Instagram. В этот раз он показал совместный снимок сразу с двумя своими бывшими возлюбленными — российскими актрисами Васильевой и Эппле. Несмотря на теплую связь в прошлом, теперь у актера с коллегами по сцене достаточно напряженные отношения. Он подписал кадр словами поэта Андрея Вознесенского, заметив, что к бывшим возвращаться нельзя.

«Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты — как домик убранный, где они жили немного лет», — отметил в публикации артист, вспоминая романы.

Поклонники сделали комплименты всем, находящимся на фото, передает «Вечерняя Москва». Многие заметили схожесть между бывшими любовниками. Садальский заверил фанатов, что все эти отношения для него остались в прошлом. Сама актриса Васильева недавно вспоминала причины ссоры с Садальским, конфликт с которым держит их в напряжении долгие годы.

Недавно звезда заявила, что ее подругу Ольгу Богданову с актером связывают далеко не романтические отношения. Васильева уверена, что та попала к нему в заложницы.

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