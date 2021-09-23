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Группа «Мумий Тролль» представила клип на песню из нового альбома
Общество
Группа «Мумий Тролль» представила клип на песню из нового альбома
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Москва, 23 сентября. Рок-группа «Мумий Тролль» поделилась роликом для трека «Время обид». Режиссером анимационного клипа выступила студентка Школы Дизайна Афина Журба.

Новый альбом группы «Мумий Тролль» под названием «После зла» включил в себя всего восемь лирических композиций. Среди них особенно выделилась песня «Время обид», которая получила анимационный клип от иллюстратора Афины Журба. Ролик был опубликован на YouTube-канале группы.

Представители группы подчеркнули в описании видео, что клип был создан без четких требований от музыкантов. Визуальный ряд ролика построен на абстрактных образах и метафоре причинения боли, прощения и обиды вместо последовательной иллюстрации текста песни. В финале красочного видео герои истории оказываются на морском дне, несмотря на попытки двигаться дальше.

Недавно солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко попробовал себя в необычном проекте от сервиса «Яндекс». Артист записал более 160 фраз, которые можно будет услышать на платформе в разделе «Карты».

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музыка клип мумий тролль
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