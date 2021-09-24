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Спортсменка из Сочи возглавила конно-спасательное подразделение МЧС
Видео

Конно-кинологический центр МЧС в Сочи — единственное в мире подобное подразделением, в котором лошади помогают спасти людей, пострадавших в условиях горно-лесистой местности.

Анастасия Титовец — профессиональная спортсменка, победительница всероссийских и международных соревнованиях по конкуру. С самого детства девушка любила лошадей и мечтала связать свою жизнь с этими животными.  После окончания университета по специальности врач-ветеринар Анастасию заметили и пригласили провести осмотр лошадей, которые должны будут работать в МЧС.

«Я поехала, мне очень понравилось, оказалось, что лошадок нужно еще заездить. Плюс они параллельно строили конюшню для базы МЧС. И пригласили меня также подсказать им, как построить правильно конный центр и после этого полностью разработать документацию: как работают спасатели, как работают лошади в поисково-спасательных подразделениях. Выполнив такой объем работы, конечно же, предоставили мне возможность возглавить этот центр и стать руководителем конно-кинологического спасательного центра», — рассказала Анастасия.

Специфика ежедневной работы в Центре непредсказуема, обстановка меняется в зависимости от сложности происшествий, ведь конное подразделение задействуют в тех случаях, когда транспортировка пострадавших в условиях горно-лесистой местности иным способом не возможна.

«До 2 200 метров по высоте можем подниматься здесь. Выше у нас, в принципе, нет. Спасательные операции могут длиться столько, сколько это потребуется. Поэтому мы разбиваем базовый лагерь, доставляем снаряжение, питание для лошадей, для спасателей. Поэтому в этом моменте мы многофункциональны и не ограничены», — заявила руководитель конно-кинологического подразделения.

Методы организации первого конного подразделения МЧС в настоящее время используются при организации работы других отделов ведомства. За безупречную службу глава уникального подразделения Анастасия Титовец награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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мчс сочи спасатели лошади
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