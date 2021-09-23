Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде, не дожив до депортации

Оттава, 23 сентября. Пособник нацистов Гельмут Оберлендер, которого в России обвиняют в причастности к убийству более 200 сирот в детдоме в 1942 году, скончался в Канаде, сообщает телеканал CBC.

По данным следствия, Оберландер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а». На вооружении подразделения были газовые камеры, оно причастно к целому ряду преступлений на Кубани в 1942–1943 годы, в том числе к убийству 212 сирот в Ейске.

Оберландер не отрицал, что служил в «отрядах смерти». Он числился в списке десяти наиболее разыскиваемых нацистских преступников. После войны Оберландер прибыл в Канаду и получил гражданство. Также решался вопрос о его депортации в Россию.