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Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде, не дожив до депортации

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 17:20
Общество
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде, не дожив до депортации
pixabay.com  /  PD

Оттава, 23 сентября. Пособник нацистов Гельмут Оберлендер, которого в России обвиняют в причастности к убийству более 200 сирот в детдоме в 1942 году, скончался в Канаде, сообщает телеканал CBC.

По данным следствия, Оберландер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а». На вооружении подразделения были газовые камеры, оно причастно к целому ряду преступлений на Кубани в 1942–1943 годы, в том числе к убийству 212 сирот в Ейске.

Оберландер не отрицал, что служил в «отрядах смерти». Он числился в списке десяти наиболее разыскиваемых нацистских преступников. После войны Оберландер прибыл в Канаду и получил гражданство. Также решался вопрос о его депортации в Россию.

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канада смерть оберландер
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