Ученые Стэнфордского университета установили год появления первых людей на Полинезии

Ханга-Роа, 23 сентября. Статуи моаи на острове Пасхи не уникальны, похожие фигуры находятся и на соседних островах. Ученые Стэнфордского университета выяснили, что они созданы одним и тем же народом.

Генетики изучили ДНК 430 современных жителей островов. Это помогло им узнать, в какой хронологии происходило заселение Полинезии. Анализа данных показал, что первые люди на субрегионе появились в 830 году. Расселение происходило примерно до 1360-х годов. Заселялись Маркизские острова, Пасхи и Райвавае.

ДНК тесты также помогли ученым понять, что у населения этих островов были общие корни. Люди расселились по архипелагу за 17 поколений, как пишет Planet Today. короткий срок объясняет, почему в культуре и языке этих народов отсутствуют различия.

Туамоту являлся отправной точкой для миграции населения по островам, которые были частично затоплены. Что касается происхождения местного населения, то в генах нашли американские, европейские, африканские корни.

Примерные сроки, когда человек начал носить одежду, смогли выяснить археологи из Марокко. Они обнаружили старейшее подтверждение изготовления одежды древними людьми в пещере на Атлантическом побережье Марокко