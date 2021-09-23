Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 17:38
17:36
Весь мир
Два человека погибли при взрыве гранаты у здания суда в сирийском Тартусе
17:34
Экономика
Минфин РФ предложил связать налог на прибыль с объемом дивидендов компаний
17:34
Политика
Шугалей объяснил неприменимость западного подхода к новой власти в Афганистане
17:33
Спорт
Опубликовано расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине
17:31
Общество
Новый мультфильм о Супермене получил ограничение 18+
17:28
Политика
ЦИК направил в СК РФ и Генпрокуратуру материалы по нарушениям на выборах в Петербурге
17:27
Экономика
Мишустин заявил о конструктивном диалоге с компаниями по поводу налогового режима
17:26
Общество
Диетолог Кадырова объяснила причину тяги к сладкому
17:24
Происшествия
Под Волгоградом расследуют дело о хищении средств по нацпроекту «Экология»
17:23
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана обвинил ряд политиков в игнорировании целей революции
Все новости

Ученые Стэнфордского университета установили год появления первых людей на Полинезии
Наука
Ученые Стэнфордского университета установили год появления первых людей на Полинезии
flickr.com

Ханга-Роа, 23 сентября. Статуи моаи на острове Пасхи не уникальны, похожие фигуры находятся и на соседних островах. Ученые Стэнфордского университета выяснили, что они созданы одним и тем же народом.

Генетики изучили ДНК 430 современных жителей островов. Это помогло им узнать, в какой хронологии происходило заселение Полинезии. Анализа данных показал, что первые люди на субрегионе появились в 830 году. Расселение происходило примерно до 1360-х годов. Заселялись Маркизские острова, Пасхи и Райвавае.

ДНК тесты также помогли ученым понять, что у населения этих островов были общие корни. Люди расселились по архипелагу за 17 поколений, как пишет Planet Today. короткий срок объясняет, почему в культуре и языке этих народов отсутствуют различия.

Туамоту являлся отправной точкой для миграции населения по островам, которые были частично затоплены. Что касается происхождения местного населения, то в генах нашли американские, европейские, африканские корни.

Примерные сроки, когда человек начал носить одежду, смогли выяснить археологи из Марокко. Они обнаружили старейшее подтверждение изготовления одежды древними людьми в пещере на Атлантическом побережье Марокко

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые Стэнфордского университета установили год появления первых людей на Полинезии
днк остров пасхи генетики Полинезиия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru