Ксения Шойгу вернулась на работу через шесть дней после родов

Москва, 23 сентября. Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения меньше чем через неделю после родов вышла на работу в офис.

Наследница Шойгу родила своего первенца 17 сентября, однако уже 23 сентября призналась, что возвращается к своим рабочим обязанностям. О таком серьезном решении наследница российского министра заявила подписчикам в блоге Instagram. Она отметила, что несмотря на усталость и ответственность перед семьей, не готова отказаться от работы.

«Дико трудно уходить от малой. Я в шоке от себя», — рассказала о переживаниях Шойгу.

В разделе Stories она показала кадры из лифта. Шойгу отметила, что до прежней формы ей необходимо сбросить еще пять килограммов, однако врачи запретили ей еще некоторое время тренироваться. После этого она показала видео из офиса, где коллеги дружным коллективом встретили ее в холле и поздравили аплодисментами и тортом с рождением дочери.

О пополнении в семье младшей дочери министра стало известно не так давно. Примерно тогда же счастливая Шойгу перестала скрывать отношения с блогером Алексеем Столяровым.