Видео с новым истребителем американской корпорации Lockheed Martin появилось в Сети

Вашингтон, 23 сентября. Американская военная корпорация Lockheed Martin разработала для ВВС США новый истребитель. Машина была замечена на полигоне в пустыне Мохаве.

Видео с новым самолетом появилось в социальной сети Twitter и уже привлекло внимание общественности. Странный истребитель озадачил пользователей. Некоторые из них предполагали, что специалисты Lockheed Martin тестировали фюзеляж для беспилотника X-47B от Northrop Grumman. Кто-то утверждал, что показал видео генералу ВС США Марку Милли, тщетно пытаясь выведать информацию о самолете. При этом большая часть попросту терялась в догадках.

В то же время было установлено, что видео сняли на испытательном полигоне Lockheed Martin в пустыне Мохаве неподалеку от штаб-квартиры корпорации. Представители компании не комментируют появившиеся в Сети кадры.

Ранее сообщалось, что Пентагон обязал Lockheed Martin снизить стоимость полетов истребителей F-35 до 30 тысяч долларов. Это на 10,7% меньше эксплуатационных расходов, обусловленных предыдущим соглашением. Бывший глава минобороны США Кристофер Миллер раскритиковал программу F-35, передает телеканал «360».