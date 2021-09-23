Роскосмос планирует сформировать техзадание по лунной базе до конца 2025 года

Москва, 23 сентября. Роскосмос разместил на сайте госзакупок тендер, в котором говорится о необходимости сформировать техническое задание для создания российской лунной базы до конца 2025 года.

Стоит отметить, что работы будут вестись в рамках тендера «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов». Стоимость проведения исследований оценивается в 1,7 миллиарда рублей, передает телеканал «360».

Согласно документу, до ноября 2025 года должно быть сформировано тактико-техническое задание на опытно-конструкторские работы «Обитаемый модуль лунной базы» и «Энергетический модуль лунной базы». Также будет разработана документация по проекту лунного взлетно-посадочного корабля.

В Роскосмосе заявили, что разработка требований к перспективным системам должна «обеспечить надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, а также работу космонавтов на окололунной орбите с учетом необходимости решения медико-биологических проблем».