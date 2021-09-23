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Роскосмос планирует сформировать техзадание по лунной базе до конца 2025 года
Наука
Роскосмос планирует сформировать техзадание по лунной базе до конца 2025 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 сентября. Роскосмос разместил на сайте госзакупок тендер, в котором говорится о необходимости сформировать техническое задание для создания российской лунной базы до конца 2025 года.

Стоит отметить, что работы будут вестись в рамках тендера «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов». Стоимость проведения исследований оценивается в 1,7 миллиарда рублей, передает телеканал «360».

Согласно документу, до ноября 2025 года должно быть сформировано тактико-техническое задание на опытно-конструкторские работы «Обитаемый модуль лунной базы» и «Энергетический модуль лунной базы». Также будет разработана документация по проекту лунного взлетно-посадочного корабля.

В Роскосмосе заявили, что разработка требований к перспективным системам должна «обеспечить надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, а также работу космонавтов на окололунной орбите с учетом необходимости решения медико-биологических проблем».

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