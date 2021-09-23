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Павла Табакова застали танцующим с девушкой на фоне слухов о разрыве с Софьей Синициной
Шоу-бизнес
Павла Табакова застали танцующим с девушкой на фоне слухов о разрыве с Софьей Синициной
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Сочи, 23 сентября. Актер Павел Табаков провел вечер в компании PR-агента Ксении Ермоленко. Молодых людей заметили во время танцев на закрытой вечеринке.

Сын покойного режиссера Олега Табакова Павел совсем недавно крестил свою дочь от актрисы Софьи Синициной — несмотря на общего ребенка, звезды не решились оформить отношения, а затем, по слухам, и вовсе расстались. Вскоре актера заметили в компании PR-агента Ермоленко, которая раньше сотрудничала с экс-возлюбленной Табакова.

Молодые люди появились на закрытой вечеринке стриминг-сервиса KION в Сочи, где также присутствовала вдова Табакова-старшего Марина Зудина. Некоторое время они вели себя скромно, но перестали скрывать эмоции, как только мать артиста покинула мероприятие. Табаков танцевал и обнимался с Ермоленко, передает издание Super в своем Telegram-канале.

По некоторым данным, артисту удалось сохранить теплые отношения с Синициной даже после разрыва. Кроме того, Табаков продолжает финансово поддерживать мать своей дочери Мии на фоне развития актерской карьеры.

Недавно в Сети появился первый трейлер нового проекта с участием Табакова — вампирская картина «Ампир V». В ролике долгожданного долгостроя также были замечены рэпер Оксимирон и Зудина.

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Все новости / Шоу-бизнес / Павла Табакова застали танцующим с девушкой на фоне слухов о разрыве с Софьей Синициной
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