Объемы газа в европейских хранилищах сократились до десятилетнего минимума

Брюссель, 23 сентября. Минимальный с 2011 года объем газа зафиксирован в европейских хранилищах за неделю до начала зимнего сезона.

Средний уровень заполненности составляет примерно 72%. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 94%. Если же брать средний показатель за десять лет, то он находится на уровне 85%.

В наихудшем положении оказалась Австрия, где хранилища заполнены лишь на 50%, а у Германии — на 64%. Причинами такой ситуации являются несколько факторов — от климатической повестки до «российского следа», пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Европейцы продолжают политизировать тему газопровода «Северный поток — 2», хотя это бьет по положению регионального рынка. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров выразил надежду, что ЕС вернется к разумному взгляду на рыночные отношения.

Сокращение запасов газа дестабилизирует рынок, подтвердил глава нефтетрейдера Vitol Рассел Харди. Резкое подорожание заставит промышленность, в том числе химическую, искать альтернативы данному виду топлива, цитирует его INFOX.