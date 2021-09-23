Китайский девелопер Evergrande нашел способ избежать дефолта по облигациям

Москва, 23 сентября. Девелоперская компания Китая Evergrande Group выплатит часть дивидендов по долговым обязательствам. Об этом сообщает информационный портал Sina.

Решение компании затронет облигации, которые выпущены в период с 23 сентября прошлого года по 22 сентября текущего. Объем соответствующей эмиссии ценных бумаг составит около 4 млрд юаней (порядка 618 млн долларов по актуальному курсу).

Evergrande Group является одной из крупнейших девелоперских компаний Китае. Объем долговых обязательств фирмы вырос до критической отметки, на фоне чего появился риск банкротства. На этой неделе девелопер обязан выплатить 83,5 млн долларов по облигациям со сроком погашения в марте 2022 года. В следующую среду Evergrande предстоит уплатить еще 7,5 млн долларов по другой серии ценных бумаг.

Негативным фактором для нефтяной отрасли является замедление китайской экономики, в том числе — проблемы с крупнейшим китайским застройщиком Evergrande Group, сообщили ранее аналитики.