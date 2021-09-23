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Глава ОКР считает, что сборная России попадет в топ-5 в медальном зачете ОИ-2022

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 17:09
Спорт
Глава ОКР считает, что сборная России попадет в топ-5 в медальном зачете ОИ-2022
Global Look Press  /  Russian Olympic Committee

Москва, 23 сентября. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от Игр в Китае, которые пройдут зимой 2022 года.

Очередное заседание исполнительного комитета ОКР состоялось в Москве 23 сентября. После завершения мероприятия глава организации Поздняков ответил на вопросы журналистов. В ходе пресс-конференции президент ОКР заявил, что российские спортсмены должны успешно выступить на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Во время исполкома был заслушан доклад спортивного директора, где прозвучал ряд цифр. Они оптимистично дают понять, что на этих Играх мы будем в пятерке-шестерке ведущих стран», — заявил Поздняков.

Зимняя Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступит на турнире в качестве команды ОКР.

Ранее глава Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключил, что все соревнования в рамках Олимпиады в Пекине пройдут без зрителей. Об этом он рассказал на конгрессе организации в Петербурге.

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спорт пекин окр поздняков ои-2022
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