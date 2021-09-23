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Писатель Осипов сравнил действия российских гандболистов с преступлением стрелка из Перми

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 16:49
Спорт
Писатель Осипов сравнил действия российских гандболистов с преступлением стрелка из Перми
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 23 сентября. Публицист Константин Осипов после расследования ФГР связал скандальное отстранение спортсменов молодежной сборной РФ по гандболу с бездуховностью и трагическими событиями в Перми.

Чемпионат Европы по гандболу среди юниоров, который проходил в Хорватии, отметился скандалом вокруг российских спортсменов. Так, было установлено, что команда молодежной сборной сотрудничала с лицами, которые занимались ставками. В результате расследования комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) отстранила от соревнований сразу восьмерых участников команды: Александра Морозова, Даниила Дмитриева, Никиту Гоголева, Дмитрия Кандыбина, Дмитрия Фролова, Максима Ермолина, Георгия Кириленко и Максима Найдунова.

Медиагруппа «Патриот» организовала пресс-конференцию для обсуждения ситуации вокруг гандболистов в преддверии доклада ФГР, который затронет тему борьбы с влиянием игроков на результаты соревнований. Спикером встречи стал спортивный обозреватель и писатель Константин Осипов. Эксперт прокомментировал высказывание Сергея Шишкарева, президента ФГР, который сравнил действия гандболистов с изменой родине.

«Это тоже немного громко, понимаю, он очень эмоциональный человек, но да, сравнимо. Я не вижу разницы между тем парнем, который взял винтовку и пошел стрелять в Перми или в Казани не так давно, и ребятами, которые продают результаты своей национальной сборной. Это дерево имеет одни и те же корни. Это потерянное поколение, которое не имело нравственных ориентиров», — объяснил Осипов.

Стоит отметить, что игроки попытались оправдать свои действия бедностью из-за низких зарплат. Осипов жестко раскритиковал высказывания спортсменов: эксперт убежден, что главная причина сотрудничества с букмекерами скрывается в бездуховности и безнравственности гандболистов.

Молодежная сборная по гандболу заняла 15-е место из 16 на фоне скандала. Континентальное первенство проходило в Хорватии в августе этого года.

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пресс-конференция гандбол осипов
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