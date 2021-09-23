Экономист Лобода объяснил, почему смена руководства «Башнефти» поможет компании в будущем

Смена совета директоров «Башнефти» и их более эффективное взаимодействие с регионами России будут способствовать повышению эффективности операционной работы и росту дивидендных выплат акционерам. Такое мнение ФАН высказал экономист, эксперт финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода, добавив, что управленческие изменения в «Башнефти» станут позитивным фактором для компании.

Смена руководства

Наблюдательный совет ПАО АНК «Башнефть» досрочно сложит свои полномочия. Собранию акционеров компании предложат выбрать его новый состав. Об этом сообщает «Правда ПФО».

Заседание совета директоров состоится 27 сентября 2021 года. Оно сформирует повестку внеочередного общего собрания акционеров, на котором рассмотрят возможность досрочного прекращения полномочий совета директоров.

Одним из решений собрания и нового совета директоров будет смена гендиректора «Башнефти» Хасана Татриева на другого человека. Чаще всего в этом качестве называется Валентин Мамаев, выходец из структур «Роснефти».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В состав совета директоров «Башнефти» входит девять человек, возглавляет его первый вице-президент «Роснефти» Дидье Казимиро. Также в совете заседают еще пять вице-президентов «Роснефти», гендиректор «Башнефти» Хасан Татриев и двое представителей Башкортостана — премьер-министр правительства Андрей Назаров и бывший глава республики Рустэм Хамитов.

Акционеры «Башнефти» по итогам 2020 года остались без дивидендов. Компания «Роснефть» закончила 2020 год с прибылью в 147 миллиардов рублей, а принадлежащая ей «Башнефть» единственная из крупных нефтяных компаний РФ отчиталась о годовом убытке в 11 миллиардов рублей.

Компенсация расходов

Как отметил Андрей Лобода, акции «Башнефти» долгое время находятся в лидерах спроса нефтегазовой секции Московской биржи. Компания, пожалуй, имеет наиболее привлекательную дивидендную политику в отрасли, от которой значительно выигрывают ее акционеры и бюджет Республики Башкортостан.

«За несколько прошедших лет корпоративное управление в «Башнефти» продолжало уверенно набирать высоту. Смена совета директоров компании и их более эффективное взаимодействие с регионами России будут способствовать повышению эффективности операционной работы и росту дивидендных выплат акционерам», — пояснил Андрей Иванов.

По его мнению, вполне возможно, что в текущем очень благоприятном году для нефтяной промышленности компания, в том числе за счет смены руководства, сможет компенсировать и понесенные ранее высокие расходы за пользование Варандейским терминалом. Капитализация компании имеет существенные основания для роста, минимум — на 5% к середине октября, уверен экономист.

knpz.rosneft.ru /

После истощений запасов нефти в Башкортостане «Башнефть» взялась за освоение месторождения Требса и Титова в Арктике. Прокачивать эту нефть можно было только через построенный «Лукойлом» Варандейский терминал и по цене в 38 миллионов долларов. Это значительно выше рыночных цен. «Лукойл» это объяснял уникальностью терминала.

12 октября Арбитражный суд Архангельской области рассмотрит иск ООО «Башнефть-полюс» (на 75% принадлежит «Башнефти») к ООО «Варандейский терминал», на 100% принадлежащему ПАО «Лукойл». Предмет иска — «взыскание убытков в размере 9 265 432 210 руб. 00 коп. в период с 01.01.2015 по 19.01.2020 года». Третьим лицом к процессу привлечена ФАС РФ.

ФАС уже признал, что цены Варандейского терминала были признаны монопольно высокими. Это подтвердили и арбитражные суды трех инстанций. «Башнефть» оценила свои убытки в 9,2 миллиарда рублей.