Психолог Метальникова предупредила о негативных последствиях удаленки для школьников

Москва, 23 сентября. Очередной перевод школьников на дистанционное обучение на фоне пандемии коронавируса сильнее всего ударит по их родителям, предупредила психолог Александра Метальникова.

По словам специалиста, не все родители могут создать комфортные условия для обучения детей на дому. У тех, кто не имеет возможности обеспечить своим детям высокий уровень образования, он понизится.

«Реакция детей на дистационку зависит от того, сколько можно пространства в доме выделить для занятий и для себя, от психологической организации в семье. Если в семье нездоровый климат, места мало и родителям тяжело, то и дети будут реагировать на происходящее плохо», — подчеркнула Метальникова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Все зависит от социально-экономических параметров семьи. Для современных детей коронавирус — это уже часть жизни, новая данность, заключила она.

Как стало известно ранее, больше 50% компаний Москвы и Петербурга используют удаленку. При этом сотрудники считают главным минусом такого трудоустройства отсутствие личного контакта с начальством и коллегами.