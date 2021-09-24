Почему клонирование человека — плохая затея. Колонка Эдгарда Запашного

Ровно 25 лет назад родилась самая знаменитая овечка на планете Земля. Прославилась она тем, что стала первым существом, которое появилось на свет благодаря новой технологии — клонированию. Овечка прожила семь лет, что не является серьезным возрастом для нее. Овцы могут жить до 25 лет. Средняя продолжительность жизни — 13-14 лет. Долли прожила так мало, но успела стать мамой шести ягнят. Ее усыпили лишь потому, что она заболела серьезной болезнью.

Если привязываться к словам, взятым из «Википедии», то овечка Долли является генетической копией. И ключевое тут слово — «генетический». То есть это точно такая же овца, но другая.

wikipedia.org /

Почему другая, спросите вы?

Потому что, мне кажется, что личность — это не просто похожесть. Личность — прежде всего то, что находится у нас с вами в голове. Это очень сложный процесс. Ведь все мы разные. Почему?

Потому что рождаемся с различными генетическими установками. Проходим сложный процесс воспитания. На нас очень сильно влияет среда обитания, воспитание. В наши умы закладывается информация из большого количества источников. И дальше в какой-то момент приходит осознание того, что ты личность — не похож на других и никто не похож на тебя.

И овечка Долли была похожа только внешне и внутренне (я имею в виду сейчас органы) на своего донора. В своем мировоззрении она была другой, потому что не росла там, где выросла овечка-донор. У нее были другие повадки, другое отношение. Она знала людей гораздо, наверное, больше, чем любая другая овца, потому что с самого детства находилась под пристальным вниманием научного сообщества.

И вот здесь человечество задает себе главные вопросы — нужно ли клонирование человека и какие цели и задачи то самое клонирование сможет выполнить?

Конечно, при потере близкого родственника — а если это еще и происходит раньше того времени, которого нам хотелось бы, — многих из нас посещает мысль попробовать вернуть все назад, попробовать сделать что-либо для исправления ситуации. Мое убеждение заключается в том, что клонирование — это не выход для решения таких задач. Научившись копировать человека, мы все равно не сможем научиться копировать его сознание, его идентичность, его личность. Человек до сих пор не научился считывать и сохранять информацию прежде всего из мозга — самого главного, самого сложного органа нашего большого организма.

Вот как только мы с вами научимся считывать и сохранять информацию, а потом научимся передавать и сохранять ее в другое тело — тогда, наверное, клонирование приобретет уже совсем другую форму, другое предназначение. И здесь уже будет возможность вечной жизни. Но хорошо ли это?

Кто-то скажет, что это вмешательство в дело создателя. Я же всегда рассуждаю по-другому: если создатель дал нам с вами мозг, который способен принимать и решать такие задачи, значит, он этого хотел в том числе. И это не должно вызывать отторжение у человека.

Есть очень категоричные люди, которые говорят, что применение лекарственных средств идет в разрез с верой, той или иной религией. Хотя мне кажется, что эти люди очень сильно заблуждаются, потому что наша с вами жизнь кардинально отличается от быта несколько тысячелетий назад. То, к чему мы пришли, — это и есть плод нашего с вами мышления.

Если человек способен на что-то большее, а очевидно, что мы с вами постоянно развиваемся, придумываем и выходим на другой уровень, то значит, это нельзя принимать только в негативном характере. Бог дал нам с вами мозг — сложный организм, который постоянно удивляет нас и способствует развитию цивилизации.

Конечно, клонирование на сегодняшний день еще не вышло на свою финишную прямую. И очень много чего человек еще научится делать благодаря клонированию. Например, выращивать необходимые органы, которые способствовали бы спасению жизни человека. Ведь донорство — одна из очень востребованных и сложных, нерешенных человеком задач. Многие люди годами ждут необходимого для себя донора. А если с помощью клонирования мы научимся делать точно такие же органы, как у конкретного человека, это облегчит решение сложных вопросов для спасения жизни.

Если же кто-то мне задаст вопрос, нравится ли мне идея, что мы с вами будем иметь возможность клонировать точно таких же людей, как мы с вами, с перегоном сознания в них, то я бы сказал, что я не поддерживаю ее.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Потому что прежде всего мы с вами столкнемся с перенаселением планеты. Мы и так потихонечку идем к этому. А кто-то даже скажет, что мы к этому стремимся семимильными шагами. Если человек научится искусственно выращивать людей с определенным сознанием, то это предложение, конечно, вызовет большой спрос у большого количества людей. Уверен, что в дальнейшем это создаст действительно серьезные проблемы для Земли. Это исключительно моя точка зрения.

Берегите себя!

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