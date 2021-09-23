Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 17:37
17:36
Весь мир
Два человека погибли при взрыве гранаты у здания суда в сирийском Тартусе
17:34
Экономика
Минфин РФ предложил связать налог на прибыль с объемом дивидендов компаний
17:34
Политика
Шугалей объяснил неприменимость западного подхода к новой власти в Афганистане
17:33
Спорт
Опубликовано расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине
17:31
Общество
Новый мультфильм о Супермене получил ограничение 18+
17:28
Политика
ЦИК направил в СК РФ и Генпрокуратуру материалы по нарушениям на выборах в Петербурге
17:27
Экономика
Мишустин заявил о конструктивном диалоге с компаниями по поводу налогового режима
17:26
Общество
Диетолог Кадырова объяснила причину тяги к сладкому
17:24
Происшествия
Под Волгоградом расследуют дело о хищении средств по нацпроекту «Экология»
17:23
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана обвинил ряд политиков в игнорировании целей революции
Все новости

Менеджер Александра Емельяненко рассказал о запое тяжеловеса ММА
Спорт
Менеджер Александра Емельяненко рассказал о запое тяжеловеса ММА
Pr Scr instagram.com

Москва, 23 сентября. Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал об алкогольном срыве спортсмена.

Бостанов отметил, что запой продолжался довольно долго. Менеджер уточнил, что оказал Емельяненко помощь, поверив в его способность справиться с алкогольной зависимостью.

«Приехал к Саше, увидел, что происходит, и немного ужаснулся. Забрали его, немного подлечили. Если говорить адекватно, то, конечно, такое состояние на протяжении года сказалось бы на здоровье любого человека и последствия видны до сих пор», — отметил Бостанов во время беседы с корреспондентом Sport24.

Представитель тяжеловеса ММА признался, что у спортсмена и ранее были проблемы с алкоголем. Несмотря на прекращение употребления спиртных напитков, Емельяненко все равно срывался через время. 20 сентября боец заявил, что устал от затяжной зависимости и хочет проводить больше спаррингов.

Ранее стало известно, что брат Емельяненко Федор поступил на бюджет в магистратуру воронежского университета. Он будет учиться на факультете агрономии, агрохимии и экологии.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Менеджер Александра Емельяненко рассказал о запое тяжеловеса ММА
алкоголь емельяненко срыв
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru