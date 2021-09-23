Менеджер Александра Емельяненко рассказал о запое тяжеловеса ММА

Москва, 23 сентября. Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал об алкогольном срыве спортсмена.

Бостанов отметил, что запой продолжался довольно долго. Менеджер уточнил, что оказал Емельяненко помощь, поверив в его способность справиться с алкогольной зависимостью.

«Приехал к Саше, увидел, что происходит, и немного ужаснулся. Забрали его, немного подлечили. Если говорить адекватно, то, конечно, такое состояние на протяжении года сказалось бы на здоровье любого человека и последствия видны до сих пор», — отметил Бостанов во время беседы с корреспондентом Sport24.

Представитель тяжеловеса ММА признался, что у спортсмена и ранее были проблемы с алкоголем. Несмотря на прекращение употребления спиртных напитков, Емельяненко все равно срывался через время. 20 сентября боец заявил, что устал от затяжной зависимости и хочет проводить больше спаррингов.

Ранее стало известно, что брат Емельяненко Федор поступил на бюджет в магистратуру воронежского университета. Он будет учиться на факультете агрономии, агрохимии и экологии.