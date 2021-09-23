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Россельхознадзор назвал необоснованными заявления о дефиците мраморной говядины

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 16:37
Экономика
Россельхознадзор назвал необоснованными заявления о дефиците мраморной говядины
pixabay.com

Москва, 23 сентября. Ограничения на поставки говядины с ряда аргентинских предприятий не привели к дефициту продукции на российском рынке, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Отечественные рестораторы пожаловались, что в условиях сокращения импорта из Аргентины и началом поставок мяса в Китай компанией «Мираторг» возникли проблемы с закупкой мраморной говядины хорошего качества.

«Россельхознадзор считает абсолютно безосновательными заявления о перебоях с поставками говядины в Россию из-за ограничений ведомства в отношении нескольких аргентинских заводов», — указано в сообщении ведомства.

По данным Россельхознадзора, с начала этого года в страну было ввезено 135,6 тыс. тонн говядины. Лидером по поставкам является Парагвай — 56,4 тыс. тонн. Аргентинский импорт до введения ограничений был на уровне свыше 2 тыс. тонн говядины в год, поэтому его прекращение не могло критически повлиять на российский рынок.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее выдала представителям сетей «Пятерочка» и «Магнит» в Подмосковье предупреждение о завышении цен на продовольственные товары.

Тем временем в Сибири из-за африканской чумы свиней) планируется закрыть крупные заводы. Многие компании будут вынуждены поднять цены на свою мясную продукцию, сообщает «ФедералПресс».

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