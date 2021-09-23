Ушел из жизни главный конструктор первой в СССР атомной подводной лодки Радий Шмаков

Москва, 23 сентября. Скончался один из создателей первой в СССР атомной подводной лодки Радий Шмаков. Ему было 90 лет. Причина смерти Шмакова не названа.

О кончине Шмакова сообщает «Клуб подводников». В публикации коллеги выразили глубокие соболезнования семье умершего.

Радий Шмакова работал в ЦКБ «Малахит». С 1976 по 1984 годы года он участвовал в модернизациях и сдаче атомных подводных лодок.. В 1981 году ему присудили Государственную премия СССР. В 1997 году Шмаков стал лауреатом премии Правительства России в области науки и техники.

Ранее скончался контр-адмирал Владимир Бедердинов, который в подводном положении обогнул Землю через пролив Дрейка на Камчатку. Бедердинову было 73 года.