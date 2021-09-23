Протесты в Мавритании: граждане призвали власти разобраться с подорожанием товаров

Мавританцев обеспокоил значительный рост цен на продукты и товары. Власти объясняют происходящее в стране воздействием последствий пандемии коронавируса на мировой рынок и импортом из-за рубежа.

Подорожание завершилось народными протестами и осуждениями со стороны оппозиционных партий. Однако министр культуры по делам молодежи, спорта и связям с парламентом Мухтар ульд Дахи заявил, что потребительские цены на национальных рынках всегда отслеживаются и контролируются властями.

По его словам, соответствующие ведомства не только каждый день наблюдают за происходящим, но и еженедельно отчитываются Совету министерств о сложившейся в стране экономической ситуации. Постоянного подорожания нет, а временный рост естественен, поскольку отражает изменчивость рынка.

«То, что говорится о ценах в Мавритании, является большим преувеличением наряду с некоторыми спекуляциями. Каждая корректировка, плюс меры правительства, смягчающие повышение, и вмешательство Комиссии по продовольственной безопасности применяются в пользу граждан с низким уровнем дохода», — разъяснил Мухтар ульд Дахи.

Президент Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани объявлял, что разработает национальный механизм импорта товаров, способствующий продажам по доступным ценам. Инструмент урегулирует и стабилизирует рынок. Кроме того, правительственный орган, компетентный в борьбе с бедностью, заполнит все субсидируемые магазины, чем удовлетворит минимальные потребности малообеспеченных граждан.

Сформированный властями министерский комитет, контролирующий и отслеживающий цены на основные товары, недавно активизировал мониторинг рынка, а также заключил с мясниками договор об удешевлении продуктов.

Рассуждения экспертов

Национальное движение за реформы и развитие осудило приведший к кризису «безумный» рост цен на товары, от которого на фоне широко распространенной безработицы и высокой бедности пострадали граждане с низкой зарплатой. Подорожание коснулось всего без исключения. Во многих случаях темпы роста приближались к 100%.

«Заметно, что правительство не предпринимает эффективных усилий для разрешения ситуации и облегчения страданий граждан. Партия стоит на стороне людей и защищает интересы мавританцев, поэтому осуждает неспособность властей справиться с ростом цен и призывает вмешаться для разрешения кризиса», — подчеркнули представители движения.

Политическое объединение подтвердило, что не принимает «оправданную пропаганду» со стороны руководства государства, которое пытается убедить местных жителей в связи между ростом цен и внешними причинами, такими как импорт и последствия пандемии коронавируса. Роль правительства заключается во вмешательстве и установке баланса между покупательной способностью и стоимостью поставок, особенно основных продуктов и товаров.

Эксперты на семинаре, организованном Мавританским форумом потребителей, подчеркнули, что причин роста цен множество, в том числе девальвация и выпуск большего количества банкнот, а также слабое промышленное производство, усугубленное пандемией COVID-19.

По их словам, компетентные экономисты знают, что цены не падают по административному или правительственному решению, поскольку, если навязывать трейдеру не приносящую прибыль стоимость, бизнес прекратится и товар, скорее всего, просто исчезнет, а не подешевеет.

«Снижение достигается с помощью следующих известных методов, таких как наказание монополии, поощрение прозрачности, введение правил конкуренции, работа по диверсификации источников товаров, стимулирование увеличения спроса по сравнению с предложением путем поддержки новых поставщиков, а также через укрепление покупательной способности граждан», — разъяснили эксперты.

Одним из механизмов борьбы с повышением цен является укрепление национальной валюты, унции по отношению к другим деньгам, товарам и услугам. Это можно сделать, если лицензировать продажу золота, добытого в результате традиционных геологоразведочных работ, и снизить таможенные пошлины, особенно на масла, молочные продукты, рис, курицу и сахар.

Ранее мавританские профсоюзы отреагировали на жалобы местных жители призывом сдержать рост цен на продукты. По мнению Свободной(CLTM) и Всеобщей (CGTM) конфедераций работников, за беспрецедентным подорожанием стоит «запутанная» политика правительства.