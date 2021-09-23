Животноводы Подмосковья получили почти 1,8 млрд рублей господдержки

Москва, 23 сентября. Подмосковным животноводческим хозяйствам предоставлена государственная поддержка на сумму около 1,8 млрд рублей. Это примерно 90% от выделенных лимитов. Об этом интернет-изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выплаты получили все животноводческие хозяйства, независимо от того, относятся они к малому или крупному агробизнесу.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский отметил, что животноводческая отрасль всегда была приоритетной для региона. Поэтому поддержка должна быть на самом серьезном уровне.

Результат того, что животноводческим предприятиям региона была оказана своевременная поддержка, — сохранение племенного маточного поголовья животных, обеспечение значительного прироста объемов валового производства молока, пояснил министр.

Не последнюю роль сыграла поддержка животноводческих хозяйств и в том, что производство мяса в Московской области выросло на 7,5 тысячи тонн с начала 2021 года. Всего в Подмосковье работают более 200 сельскохозяйственных предприятий по производству мяса.

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