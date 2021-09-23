Роскосмос потратит 1,7 млрд рублей на проект на замену МКС

Москва, 23 сентября. Роскосмос выделил финансирование на разработку требований к Российской орбитальной служебной станции (РОСС) и ее семи модулям, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно документам, разработка требований будет осуществляться в ходе научно-исследовательской работы, на которую потратят 1,735 миллиарда рублей до ноября 2025 года. Будут создаваться проекты тактико-технических заданий как для самой РОСС, так и для входящих в нее семи модулей.

Специалисты намерены разработать РОСС для замены Международной космической станции (МКС). Запуски к новой станции будут производиться с космодромов Байконур и Восточный.

Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить орбитальный космопорт. Такую идею намерена реализовать РКК «Энергия».