Курьер «Яндекса» сбил женщину с коляской

На перекрестке улиц Ясеневой и Елецкой в столице сегодня утром случилось жесткое столкновение. Курьер «Яндекс.Лавка» сбил женщину с коляской, которая завершала переход по зебре.

На кадрах, которые прислал очевидец, видно, что женщина перешла дорогу, остановилась, чтобы пропустить курьера, однако он не справился с управлением велосипеда и на скорости врезался в коляску и женщину.

От удара коляску опрокинуло, ребенок получил рассечение губы, его доставили в больницу для обследования.

Сразу после столкновения мать набросилась на горе-доставщика с кулаками, ей же помогла проходящая мимо женщина.

Курьер несмотря на шок подбежал на подмогу, поднял коляску и свой велосипед.