Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 17:36
17:36
Весь мир
Два человека погибли при взрыве гранаты у здания суда в сирийском Тартусе
17:34
Экономика
Минфин РФ предложил связать налог на прибыль с объемом дивидендов компаний
17:34
Политика
Шугалей объяснил неприменимость западного подхода к новой власти в Афганистане
17:33
Спорт
Опубликовано расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине
17:31
Общество
Новый мультфильм о Супермене получил ограничение 18+
17:28
Политика
ЦИК направил в СК РФ и Генпрокуратуру материалы по нарушениям на выборах в Петербурге
17:27
Экономика
Мишустин заявил о конструктивном диалоге с компаниями по поводу налогового режима
17:26
Общество
Диетолог Кадырова объяснила причину тяги к сладкому
17:24
Происшествия
Под Волгоградом расследуют дело о хищении средств по нацпроекту «Экология»
17:23
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана обвинил ряд политиков в игнорировании целей революции
Все новости

Курьер «Яндекса» сбил женщину с коляской
Происшествия

На перекрестке улиц Ясеневой и Елецкой в столице сегодня утром случилось жесткое столкновение. Курьер «Яндекс.Лавка» сбил женщину с коляской, которая завершала переход по зебре.

На кадрах, которые прислал очевидец, видно, что женщина перешла дорогу, остановилась, чтобы пропустить курьера, однако он не справился с управлением велосипеда и на скорости врезался в коляску и женщину.

От удара коляску опрокинуло, ребенок получил рассечение губы, его доставили в больницу для обследования.

Сразу после столкновения мать набросилась на горе-доставщика с кулаками, ей же помогла проходящая мимо женщина.

Курьер несмотря на шок подбежал на подмогу, поднял коляску и свой велосипед.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Курьер «Яндекса» сбил женщину с коляской
москва столкновение коляска курьер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru