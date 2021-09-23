Адмирал Кравченко: учения «Бастионов» в Крыму стали четким сигналом для НАТО

Москва, 23 сентября. Страны Североатлантического альянса получили от России четкий сигнал в ответ на провокации и нагнетание обстановки в Черном море, заявил отставной адмирал Виктор Кравченко.

В комментарии агентству «Интерфакс» он раскрыл смысл российского маневра с тренировочным запуском в Крыму крылатых ракет при помощи береговых комплексов «Бастион». Кравченко отметил, что данные системы могут поразить цель даже в Босфоре. Соединенным Штатам и другим странам НАТО следует учитывать этот факт в своей дестабилизационной деятельности.

«Корабли США, Великобритании и других стран НАТО зачастили в Черное море. Это наш сигнал НАТО», — сказал адмирал.

По его словам, маневры должны навести руководство НАТО на мысль, что в Черном море нечего делать западным военным. Если же они пойдут на очередную провокацию или враждебные действия против Крыма, российские береговые ракетные комплексы легко могут отправить неприятеля на дно.

Ранее Черноморский флот провел в Крыму ракетные стрельбы. Как передает телеканал «360», военнослужащие отработали задачи по обнаружению и нанесению ударов по мишеням, имитирующим вражеские корабли. Для выявления судов условного противника на больших расстояниях применялись беспилотные летательные аппараты.