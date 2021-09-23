Потерянное поколение: почему юношеская сборная РФ по гандболу «продала» чемпионат Европы

Скандал, разгоревшийся с юношеской сборной России по гандболу, грянул как гром среди ясного неба. Фатальное поражение наших спортсменов на чемпионате Европы вызвало подозрения у Федерации гандбола России (ФГР). На этих соревнованиях российская сборная заняла 15-е место из 16, хотя в отдельных моментах спортсмены показывали блестящую игру. В связи с подозрением в неспортивных действиях во время Чемпионата Европы 2021 года ФГР уже отстранила восьмерых гандболистов: Дмитрия Кандыбина, Александра Морозова, Никиту Гоголева, Дмитрия Фролова, Даниила Дмитриева, Максима Найдунова, Максима Ермолина и Георгия Кириленко. В ходе расследования установили, в сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.

Как бороться с договорными матчами и насколько это распространенная практика? Прав ли президент ФГР Сергей Шишкарев, который назвал умышленный проигрыш изменой Родине? И должны ли игроки понести уголовную ответственность согласно ст. 184 УК РФ, в которой говорится об организации договорных матчей? На эти и другие вопросы ответил спортивный обозреватель, писатель и сценарист Константин Осипов в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам Осипова, околоспортивную публику договорными матчами не удивишь, это распространенная практика во всех видах спорта. А вот сам факт, что это стало достоянием общественности, поражает. Он признал, что договорные матчи — обыденная история. Частенько тренеры двух команд договариваются о победе или о игре вничью, если для одной команды этот результат не сыграет роли, а для другой эти очки жизненно необходимы. Но здесь же ситуация совершенно иная — договорные игры были сделаны под букмекеров в угоду зафиксированному результату. Плюс еще и речь идет не просто о дворовой команде, а о юношеской сборной России.

«Я сказал бы, что для обывателя или для обычного болельщика это громкая сенсация и она носит оттенок мощного информационного взрыва. Но мы, спортивные журналисты, которые аккредитованы на многих соревнованиях, кто общается со спортсменами и тренерами, иногда узнаем какие-то новости из закулисного мира. Да, это скандал, но для спортивной прессы сенсацией он не стал. Потому что, к сожалению, это все-таки не исключение из правил, а типичная история», — прокомментировал Осипов.

Комиссия по этике 29 сентября представит доклад перед исполкомом ФГР, а тот уже решит, как бороться с неспортивным влиянием на результаты. Но судьба команды и спортсменов еще не решится, уверен Осипов.

«Во-первых, в этот день еще ничего не решится, будет еще очень долгое расследование, и здесь должны быть привлечены правоохранительные органы и должна сказать свое слово прокуратура. Это же нарушение закона», — заявил он.

Федерация гандбола России обратилась в правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления по статье 184 УК РФ, наказание по которой — семь лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые в сговоре игроки отстранены от всех соревнований под эгидой ФГР до вынесения окончательного решения.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Перед президентом федерации Сергеем Шишкаревым и генеральным директором Львом Ворониным игроки оправдали свой поступок тем, что им не хватает денег из-за маленьких зарплат. Однако, по мнению Осипова, одно дело, когда за деньги сдают матчи между безвестными клубами, и совсем другое, когда дело касается Родины, флага и гимна.

«Слышал я это оправдание. Если расширить рамки вопроса, мы сегодня имеем дело с таким явлением, как бездуховность. Здесь вопрос касается твоей Родины, флага, гимна, национальной сборной. Истоки произошедшего надо искать в безнравственности и бездуховности. <…> Это потерянное поколение, которое не имеет нравственных ориентиров. Какие нравственные ориентиры? То, что Бузову приглашают в спортивную программу на анализ игр чемпионата Евро и выдают это как за достижение медийного пространства ради высоких рейтингов? А потом вы удивляетесь, почему игроки продают свои матчи с участием в сборной. Не удивляйтесь», — сказал он.

Осипов отметил, что игры с фиксированным результатом не интересны ни тренерам, ни клубам, ни болельщикам, так как теряется сама острота состязания. В них заинтересованы лишь букмекеры и люди, которые заказывают сценарий игры. И деньги не всегда здесь играют первостепенную роль. Иногда имеют место угрозы и физическое давление. Оценить масштабы заказных игр не представляется возможным, поскольку эта «зараза» проникает во все виды спорта и не важно, в какой стране. Дело осложняется еще и тем, что такую организацию «сценарного матча» очень сложно доказать. Ведь иногда ставка может быть сделана не на результат, а, например, на удаление игрока с поля. И соблазн в этом случае высок — сыграй грубо, получи «красную карточку», и деньги со ставки твои.