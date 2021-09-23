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Адвокат Трунов оценил шансы Хохлова получить от Facebook компенсацию в 150 млн рублей
Общество
Адвокат Трунов оценил шансы Хохлова получить от Facebook компенсацию в 150 млн рублей
global  /  Maksim Konstantinov

Москва, 23 сентября. Тренер футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, так как соцсеть блокирует его фамилию при любом упоминании, расценивая слово как оскорбление украинцев.

Доктор юридических наук Игорь Трунов уверен, что Хохлов поступил правильно, подав в суд на Facebook из-за постоянных блокировок его фамилии. По его мнению, это лишь частный случай, показывающий, что в работе соцсети есть целый ряд проблем.

«Цензура на Facebook жестче, чем во времена Советского Союза коммунисты устраивали. Поведение сотрудников Facebook отвратительное, они ничего не объясняют, выдерживают огромные паузы, злоупотребляют своими возможностями. Получить ответ, за что вас ограничивают в свободе слова, свободе выражения ваших мыслей, невозможно», — сказал адвокат в беседе с LIFE.

Эксперт отметил, что это уже не первый иск к компании. Проблема решения таких ситуаций заключается в том, что у Facebook нет представительства в России. По словам юриста, воздействовать можно, но только через судебные решения.

Он добавил, что суд вряд ли удовлетворит требование Хохлова о выплате компанией компенсации в размере 150 млн рублей за моральный вред и ущерб деловой репутации. Но, опираясь на мировую практику, надо требовать большую сумму, чтобы потом суд снизил ее до приемлемого уровня.

Ранее аналитики ВЦИОМ заявили, что почти 30% россиян проводят в соцсетях более трех часов в день

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facebook социальные сети хохлов фейсбук
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