Синоптики Гисметео предупредили россиян о наступлении ранней зимы

Москва, 23 сентября. Синоптики Гисметео не исключили вероятности наступления в России ранней зимы без шанса на потепление.

Уже в конце сентября арктические ветра выстудят воздух до минусовых температур в ряде регионов. Речь идет о Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях. В так называемую «холодную яму» провалится и европейская часть России.

Температура от Архангельской области до Краснодарского края будет ниже нормы на пять-семь градусов. Согласно предварительным прогнозам, в середине октября в Московской, Рязанской и Тульской областях температура воздуха составит до+5...+6 градусов. А в Казани и Чебоксарах ожидается не выше +2...+4 градусов.

В Сибири снегопады могут начаться уже с середины октября. А в ноябре объемы осадков только увеличатся. В европейской части России будет теплее. Кроме того, синоптики прогнозируют в ноябре аномально холодную осень.

По словам климатолога Николая Терешонка, зима в этом году будет холодной из-за влияния арктического антициклона. Россиянам следует ожидать сильных морозов.