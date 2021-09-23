Прибыль мирового автопрома сократится на 210 млрд долларов из-за нехватки микросхем

Москва, 23 сентября. Потеря выручки автоконцернов из-за глобального дефицита чипов составит в 19 раз больше, чем ожидалось ранее — 210 млрд долларов.

В майских прогнозах отмечалось, что показатель должен был составить 94 млн евро, актуальное значение увеличено до 180 млрд евро. Только в 2021 году будет недовыпущено 7,7 млн автомобилей, отметили в консалтинговой компании AlixPartners. В мае ожидалось сокращение на уровне 3,9 млн автомобилей.

«Конечно, все надеялись, что кризис с чипами к настоящему моменту более или менее ослабеет, но ряд неприятных событий, таких как локдауны в Малайзии и проблемы в других местах, усугубил ситуацию», — заявил управляющий директор AlixPartners по автопрому Марк Уэйкфилд.

Исследовательская компания IHS Markit снизила годовой прогноз выпуска машин более чем на 13 млн единиц.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что на фоне сильнейшего дефицита электронных компонентов на производстве уменьшились продажи автомобилей в Европе.