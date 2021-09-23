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Учебный корабль «Смольный» зайдет в порт Североморска в конце сентября
Армия
Учебный корабль «Смольный» зайдет в порт Североморска в конце сентября
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Североморск, 23 сентября. Корабль «Смольный» прибудет в Североморск в конце сентября в рамках третьего этапа дальнего похода с целью морской практики курсантов военно-морских учебных заведений.

Учебное судно следует из Севастополя по согласованному маршруту в Северном море. План дальнего похода был утвержден главкомом ВМФ России Николаем Евменовым. Адмирал поручил сопровождающим руководителям морской практики воспользоваться каждой пройденной милей максимально эффективно и хорошо обучить будущих моряков.

Во время учебного плавания курсанты ежедневно изучают все тонкости корабельной организации, а также отрабатывают задачи по морской и штурманской подготовке. Кроме этого, юные военные проходят физическую и специальную подготовки.

Всего на борту корабля находятся более 200 курсантов Тихоокеанского и Черноморского высших военно-морских училищ. Согласно плану, «Смольный» зайдет в порт главной базы Северного флота в конце сентября.

Ранее сообщалось, что моряки Северного флота провели учебные стрельбы в море Лаптевых во время арктического похода. Кроме этого, военнослужащие отработали комплекс мер по обороне Северного морского пути, отмечает телеканал «360».

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