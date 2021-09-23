Ученые Института теплофизики в Новосибирске создали экологичную горелку для сжигания масел

Новосибирск, 23 сентября. Ученые из Института теплофизики имени Кутателадзе разработали новую паровую горелку, которая позволит утилизировать жидкие горючие отходы с низкими выбросами в окружающую среду.

По словам специалистов, все получаемое тепло можно использовать для обогрева помещений. Об этом пишет издание СО РАН «Наука в Сибири».

В установке топливо запускается в основание сверхзвуковой струи водяного пара. Благодаря этому происходит распыление топлива на частицы размером около 20 микрон, поэтому они легко сгорают.

«С помощью новой установки можно утилизировать отработанные масла: трансмиссионные, турбинные, автомобильные, от различных машинных двигателей», — подчеркнули эксперты.

Кроме того, водяной пар позволяет избежать недожигания топлива. Отмечается, что всего килограмм отработанного масла на такой паровой горелке дает около 12,5 киловатт тепла. В будущем создатели надеются приспособить разработку для утилизации отходов нефтехимии.

Якутские ученые ранее запустили стартап по производству боксов для переработки пластика. Основной компонент — личинки жуков из семейства чернотелки вида Zophobos morio и опарыши большой восковой моли.