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Чубайс объяснил снижение стоимости возобновляемой энергии грамотной стратегией

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 15:50
Экономика
Чубайс объяснил снижение стоимости возобновляемой энергии грамотной стратегией
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 сентября. Цена возобновляемой электроэнергии стала приближаться к стоимости энергии, полученной традиционным путем.

Развитие отрасли стало итогом верной стратегии и рыночной конкуренции, заявил сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики Анатолий Чубайс, выступая на пресс-конференции.

«Цена возобновляемой энергии опускается до энергии обычной. <…> Все рассчитывали, что в России это должно было произойти в конце 2020-х годов, но благодаря очень грамотно построенной стратегии это почти произошло сейчас», — сказал он.

Чубайс заявил, что вторым условием развития сферы стало сохранение конкуренции. По его словам, рыночное противостояние было необходимо для результативного развития российской возобновляемой энергетики.

Развитие зеленых технологий и мудрое управление природными ресурсами позволят России поднять уровень социальной поддержки. Такое развитие помогло бы поднять пенсии и зарплаты в России, отмечал Чубайс ранее.

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чубайс энергетика возобновляемая энергия
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