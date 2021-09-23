Чубайс объяснил снижение стоимости возобновляемой энергии грамотной стратегией

Москва, 23 сентября. Цена возобновляемой электроэнергии стала приближаться к стоимости энергии, полученной традиционным путем.

Развитие отрасли стало итогом верной стратегии и рыночной конкуренции, заявил сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики Анатолий Чубайс, выступая на пресс-конференции.

«Цена возобновляемой энергии опускается до энергии обычной. <…> Все рассчитывали, что в России это должно было произойти в конце 2020-х годов, но благодаря очень грамотно построенной стратегии это почти произошло сейчас», — сказал он.

Чубайс заявил, что вторым условием развития сферы стало сохранение конкуренции. По его словам, рыночное противостояние было необходимо для результативного развития российской возобновляемой энергетики.

Развитие зеленых технологий и мудрое управление природными ресурсами позволят России поднять уровень социальной поддержки. Такое развитие помогло бы поднять пенсии и зарплаты в России, отмечал Чубайс ранее.