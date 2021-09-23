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Весь мир
Спецслужбы Ливии ликвидировали сеть контрбандистов на востоке страны
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Спецслужбы Ливии ликвидировали сеть контрбандистов на востоке страны
Весь мир
Спецслужбы Ливии ликвидировали сеть контрбандистов на востоке страны
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Бенгази, 23 сентября. Управление безопасности арестовало ряд лиц, занимавшихся контрабандой мигрантов в Ливии. Об этом объявило Министерство внутренних дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Согласно заявлению ведомства, сотрудникам удалось раскрыть сеть преступного бизнеса на востоке государства. Задержанные незаконно перевозили беженцев из Египта в страну, а затем их переправляли в Италию по морю.

Управление безопасности Бенгази сообщило, что среди арестованных присутствуют лица египетской национальности. Осуществить операцию силовикам помогла информация, предоставленная горожанами. После сбора данных правоохранители некоторое время наблюдали за членами банды. В результате преступников поймали с поличным.

В ходе допроса задержанные сознались в контрабанде людей. По их словам, за доставку в Европу одного человека они запрашивали сумму в 1 тысячу ливийских динар (примерно 220 долларов).

На прошлой неделе Агентство ЕС по безопасности внешних границ (Frontex) назвало Ливию главным транзитным пунктом африканских мигрантов. С начала 2021 года через страну в Евросоюз въехало более 19 тысяч нелегалов.

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ливия
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