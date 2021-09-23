Американский конгрессмен призвал к выводу войск США из Сирии

Вашингтон, 23 сентября. Американский конгрессмен от Демократической партии Джамаал Боуман внес на рассмотрение поправку в Закон о расходах на национальную оборону (NDAA), которая запретила бы выделять средства для поддержания военного присутствия США в Сирии. В изначальном виде данная инициатива подразумевала отказ от финансирования данного направления в 60-дневный срок, однако позже он был увеличен до года.

«Военное вмешательство без одобрения народа должно прекратиться. Моя поправка к NDAA, которая вынесет наше присутствие в Сирии на голосование, является подтверждением военных полномочий, предоставленных Конгрессу», — написал сенатор в Twitter.

Неизвестной остается степень поддержки поправки среди конгрессменов. В настоящий момент Боумана открыто поддержали демократы Стив Коэн, Ричи Торрес, Питер Дефацио, Ро Ханна, Ян Шаковски, Рашида Тлайб.

Military intervention without the people's approval, by way of Congress, needs to end.



My amendment to the NDAA, which would bring our presence in Syria to a congressional vote, is an urgent reaffirmation of the war powers granted to Congress. — Jamaal Bowman (@JamaalBowmanNY) September 21, 2021

Боуман заявил, что президент США Джо Байден проявил «огромное мужество», положив конец военному вмешательству США в Афганистан, и теперь Конгресс должен работать над тем, чтобы сделать то же самое в Сирии.

«Слишком много сирийских жизней было потеряно в результате катастрофической политики США, но у президента Байдена есть невероятная возможность еще раз продемонстрировать лидерство на мировой арене», — считает демократ.

Предложенная поправка является одним из усилий прогрессивных членов Палаты представителей по сокращению государственных военных расходов.

Пора на выход

Интервенция Соединенных Штатов и их союзников в Сирию началась 22 сентября 2014 года. Официально заявленной целью данной акции являлась борьба с террористическими исламистскими организациями, прежде всего — «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ), однако на фоне успехов армии арабской республики в борьбе с боевиками присутствие американского контингента в регионе сохранялось.

Официальный Дамаск неоднократно указывал на незаконность данной операции, так как она проводилась без его согласия, в связи с чем призывал к роспуску коалиции.

"One thing Yemen, Somalia, Syria, and Iraq have in common is that US intervention in these countries led to the growth of groups affiliated with al-Qaeda and ISIS."



It's almost as if they hate us, not for our freedom, but for our attacks on Muslim countries. https://t.co/TrGGt77BGo — Angry Husky (@Angry_Husky) September 15, 2021

Активность НАТО выражалась прежде всего в авианалетах, в результате которых официально были ликвидированы 3 700 радикальных исламистов и погибли 2 286 мирных жителей. Кроме того, авиация США намеренно уничтожала сирийские объекты инфраструктуры и неоднократно наносила удары по позициям Сирийской Арабской Армии (САР).

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о постепенном выводе американского контингента из страны, который на тот момент достигал 2-2,2 тысячи военнослужащих. Сейчас их число находится в пределах 500-900 человек — эти люди оказывают инструкторскую поддержку местным антиправительственным силам.

Так, военная прокуратура Сирии сообщала о подготовке американцами пленных боевиков ИГ на базе Эт-Танф для их последующей диверсионной работы на подконтрольной властям территории. Кроме того, на США опираются курдские «Сирийские демократические силы» (СДС), некогда вытеснившие ИГ из северо-восточных районов Сирии, включая нефтеносные, и отказавшиеся заново влиться в единое государство.

In At-Tanf area, ISIS continue to benefit from the protection provided to them by their sponsors & they also enjoy the generosity of the US taxpayers who provide them with the 4×4 machinegun-mounted brand new Toyota pickups, the other weapons & munition.

▶️https://t.co/7huvst2keC pic.twitter.com/ddA8HWerwP — Filomena Rocha (@Filomen03258997) September 19, 2021

В настоящий момент СДС курируют добычу и транспортировку нелегально добытой сирийской нефти, в то время как бенефициаром данного процесса является Вашингтон. Сирия и Россия предоставляли доказательства данных преступлений, однако мировое сообщество не придало этому серьезного значения.

Бегство из региона

Соединенные Штаты постепенно сокращают свое присутствие в различных регионах планеты ввиду необходимости переориентации ресурсов на противостояние с Китаем. К сентябрю 2021 года американские вооруженные силы покинули Афганистан, отдав его так и не побежденному за 20 лет террористическому движению «Талибан»1 (запрещено в РФ). Отступление из республики происходило в спешке и с унижением: помимо того, что официальный Кабул пал до окончания эвакуации, в последние дни данного процесса у столичного аэропорта произошел теракт, унесший жизни 13 военных США и десятков мирных жителей. Примечательно, что большая часть гражданских погибла не в результате действий радикалов, а при стрельбе, которую в неразберихе начали американские военнослужащие.

"[The US] can see that there were innocent children near the car."



Apology ‘not enough’, say survivors of US drone attack in Kabul https://t.co/Zs2GDAeci4 pic.twitter.com/swth7Y751B — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 18, 2021

Впоследствии Штаты также нанесли удар по одному из жилых кварталов Кабула, объявив это частью антитеррористической операции. Эти действия привели к гибели десяти мирных жителей — преимущественно детей. Как выяснилось позднее, американцы ошибочно ударили по автомобилю сотрудника некоммерческой организации Nutrition and Education International (NEI) — 43-летнего Земари Ахмади. На протяжении 14 лет он занимался гуманитарной работой в НКО, специализирующейся на борьбе с голодом в южноазиатской стране, и никакого отношения к террористам не имел.

В июле же стало известно, что США прекращают военную миссию на территорию Ирака, переведя оставшиеся на его территории 2,5 тысячи военнослужащих в ранг инструкторов.

1 Организация запрещена на территории РФ.