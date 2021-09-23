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Верховная рада Украины приняла закон о предотвращении угроз из-за влияния олигархов
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о предотвращении угроз из-за влияния олигархов
wikimedia.org  /  Presidential Administration of Ukraine

Киев, 23 сентября. Верховная рада Украины приняла президентский законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с влиянием олигархов. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Депутаты Рады поддержали закон об олигархах. За документ выступили 279 парламентариев при 226 необходимых голосах.

Законопроект предполагает создание реестра лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни, определение порядка включения таких граждан в этот список, а также декларацию публичными служащими контактов с ними.

Документ регламентирует не только запреты на взносы в поддержку политсил, но и порядок встреч представителей органов власти с олигархами. Закон вступит в силу через полгода и будет действовать десять лет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее предложил США ежегодно выделять Киеву 1 млрд долларов. По его словам, такого показателя поддержки необходимо добиться в ближайшие годы.

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украина закон олигархи
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