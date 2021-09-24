Вассерман объяснил, почему землянам стоит заселять вовсе не Марс, а Венеру

У землян гораздо больше шансов заселить Венеру, поскольку технологии терраформирования не будут работать эффективно на Марсе. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал заявление исследователей, что Марс не сможет стать новым домом для землян, поскольку эта планета слишком мала. Малый размер, например, не позволяет удерживать на поверхности много воды.

«На Марсе невозможно жить в открытых условиях. Однако можно создавать долговременные обитаемые станции, просто они должны быть герметичны. Воздух для них можно вырабатывать из марсианских пород. Это дело энергозатратное, но технически несложное. Мы вполне можем содержать на Марсе постоянные исследовательские станции. Большая часть интересующих нас задач решается именно исследовательскими партиями», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что малые группы исследователей на красной планете вполне можно обеспечить всеми необходимыми ресурсами.

«Жить на Марсе мы будем, а вот гулять по нему будет трудно, только в скафандре. Кислородосодержащие породы на Марсе есть. Способы повторного использования воды отработаны на обитаемых космических станциях. Все это вопросы чисто технические», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что малый размер и более слабая гравитация Марса не позволяют даже искусственным путем создать там атмосферу сродни земной.

«Имитировать тяготение, сопоставимое с земным, в рамках современных физических знаний невозможно. Соответственно, никто не берется предсказать, станет ли это возможно хоть когда-нибудь. Для терраформирования может пригодиться, например, Венера», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал, какой может быть таинственная новая планета в Солнечной системе. Собеседник отметил, что рядом с Землей довольно много ненаблюдаемых пока объектов.