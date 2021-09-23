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Российский аналог TikTok от «Газпром-медиа» запустят к концу 2021 года

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 15:39
Экономика
Российский аналог TikTok от «Газпром-медиа» запустят к концу 2021 года
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Москва, 23 сентября. Новая платформа для размещения коротких видео в вертикальном формате может быть запущена до конца текущего года, сообщил глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

Презентация платформы планируется в конце осени. Жаров обратил внимание, что на сегодняшний день одной из главных тенденций является «вертикализация» потребления контента. Так, порядка 80% видеоконтента обладатель смартфона «потребляет» в вертикальном формате, пишет «ФедералПресс».

«Такая платформа у нас появится в конце ноября-начале декабря», — заявил он на Национальном рекламном форуме.

Глава холдинга в декабре 2020 года сообщил о выкупе мобильного приложения для блогеров «Я молодец» у ООО «Ямолодец». Оно создано при организационной и экспертной поддержке фонда «Иннопрактика».

В России ранее учредили реестр социальных сетей. Его составлением занимается Роскомнадзор, цель — контроль соблюдения социальными сетями требований российского законодательства. В него вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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жаров соцсеть платформа газпром-медиа видеоконтент tiktok
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