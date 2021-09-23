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Посол России Петров получил ноту от МИД Эстонии из-за «нарушения воздушной границы»

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 15:54
Политика
Посол России Петров получил ноту от МИД Эстонии из-за «нарушения воздушной границы»
vm.ee

Таллин, 23 сентября. МИД Эстонии вручил российскому послу в Таллине Александру Петрову ноту после «нарушения воздушной границы».

Посол Петров был вызван в Министерство иностранных дел Эстонии 23 сентября. Эстонское дипломатическое ведомство выразило свой протест в связи с «нарушением воздушной границы» с российской стороны. Инцидент между двумя странами якобы произошел 22 сентября. Эстонский МИД не раскрыл деталей относительно произошедшего. Москва пока не давала официальных комментариев по случаю вручения ноты дипломатическому представителю.

Китайские аналитики ранее обратили внимание на случай с сопровождением патрульного самолета ВВС Норвегии Lockheed P-3 Orion российским истребителем МиГ-31. Попытка спровоцировать россиян обернулась серьезным провалом, уверены они. Экипажи самолетов Су-27 также провели отработку по перехвату ракет в ходе стратегических маневров «Запад-2021», передает телеканал «360». Все цели были успешно уничтожены.

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эстония посол петров нота
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