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Посол России в ФРГ Нечаев напомнил слова Путина о вкладе Меркель в отношения двух стран
Политика
Посол России в ФРГ Нечаев напомнил слова Путина о вкладе Меркель в отношения двух стран
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Берлин, 23 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уходит из большой политики после выборов в бундестаг. Посол России Сергей Нечаев напомнил о ее вкладе в отношения двух стран.

Посол РФ в Германии проводил Меркель на заслуженную пенсию словами президента России Владимира Путина. По его мнению, глава государства лучше всех описал, как много фигура главы немецкого кабмина значила для диалога Москвы и Берлина. Владимир Путин подвел итоги более чем полутора десятка лет Меркель у руля ФРГ в ходе визита последней в Кремль 20 августа. Если бы не канцлер, подчеркнул президент России, диалог между державами развивался бы намного медленнее.

«Ангела Меркель <...> уверенно руководила одной из крупнейших, ведущих стран Европы и по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров. За эти годы двусторонние отношения России и Германии поступательно развивались, осуществлялись масштабные совместные проекты различной направленности, включая тематические "перекрестные" Годы России в Германии и Германии в России, инициативы по межпарламентской и межрегиональной линиям, в военно-мемориальной и научно-исторической сферах», — привел Нечаев слова российского лидера.

От себя российский дипломат выразил надежду, что после ухода Меркель достигнутые канцлером позиции в отношениях двух стран удастся отстоять и улучшить. Как отметил Нечаев, под руководством президента России и главы кабмина ФРГ между Берлином и Москвой сформировалось множество связей на межчеловеческом уровне, и их не хотелось бы разрушать. Также посол в Германии перечислил список всех тех направлений, по которым державам еще предстоит развивать сотрудничество: это современная альтернативная энергетика, искусственный интеллект, защита климата и многое другое.

Отношения России и ФРГ оставались конструктивными во многом благодаря ментальному сходству Путина и Меркель, считает политолог Михаил Голованов. Эксперт перечислил, какие детали прошлого и карьеры делают взгляды политиков на мир схожими.

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Все новости / Политика / Посол России в ФРГ Нечаев напомнил слова Путина о вкладе Меркель в отношения двух стран
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