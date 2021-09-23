Сергей Лазарев перестал скрывать дату рождения своей дочери

Москва, 23 сентября. Именитый российский певец Сергей Лазарев раскрыл одну из тайн, мучивших его подписчиков. Она связана с рождением его трехлетней дочери.

Артист в свои 33 года продолжает оставаться завидным холостяком. Тем не менее он воспитывает двоих детей — сына и дочь, которых ему родили суррогатные матери. Недавно он признался, что это две разных женщины, однако яйцеклетка всегда одна и та же. Его дети являются биологическими братом и сестрой.

В блоге Instagram в разделе Stories артист показал, как они в Турции отмечали день рождения его наследницы. Фанаты обратили внимание, что это первый раз, когда музыкант решил не скрывать дату рождения девочки. Это не удивило его поклонников, так как Лазареву удавалось два года хранить в секрете факт наличия сына. Несмотря на отсутствие супруги, певец не жалеет времени на воспитание малышей, передает «Вечерняя Москва». Он рад проводить с ними как можно больше часов и редко пользуется услугами няни.

При этом артисту продолжают приписывать различные романы. Недавно фанаты по своему поняли фотографию певицы Ольги Бузовой с Лазаревым. Они предположили, что из них могла бы получиться хорошая семья.