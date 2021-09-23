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Новый арт-объект с изображением Виктора Цоя появился в Салехарде
Общество
Новый арт-объект с изображением Виктора Цоя появился в Салехарде
Prt Scr youtube.com  /  VOROBEICHIK

Салехард, 23 сентября. Арт-объект с изображением легендарного музыканта Виктора Цоя появился на днях на улице Ленина в Салехарде.

Салехардские художницы Елена Смирнова и Юлия Рыбалова использовали в качестве полотна тепловую камеру. Теперь ничем непримечательная конструкция преобразилась.

Инициативу местных жительниц поддержали в АО «Салехардэнерго». По словам Смирновой, создатель группы «Кино» является кумиром не одного поколения, и во многих городах есть «стена» музыканта.

«Мы решили, что она должна появиться и у нас», — подчеркнула художница в беседе с ИА «Север-Пресс».

На работу ушло несколько дней. Однако этом сотрудничество с АО «Салехардэнерго» не закончится, и скоро в жизнь будут воплощены новые идеи.

А в Самаре в это время уличные художники со всего мира преображают фасады зданий. В городе проходит международный фестиваль стрит-арт искусства.

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Виктор Цой салехард портрет
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