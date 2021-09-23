«Надежды никакой»: экономист Колташов рассказал, почему США готовятся к повышению базовой ставки

Вашингтон, 23 сентября. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сообщил, что организация в ближайшее время может начать «политику сжатия», сократив выкуп облигаций Казначейства.

По его словам, первые шаги по сокращению мер поддержки, которые ФРС предпринимала для обеспечения устойчивости экономики в условиях пандемии, могут быть приняты уже в ходе ближайшего заседания Федеральной резервной системы, которое состоится в начале ноября 2021 года.

Fed Chair Jerome Powell Signals Rate Hikes Possible Next Year https://t.co/G0GA9R0mhP pic.twitter.com/xRdaYGPYuI — AllCrypto Video (@Allcrypto_Video) September 23, 2021

Это заявление Пауэлла прозвучало параллельно словам официальных лиц о возможном отказе ФРС от нынешней политики сверхнизких ставок и повышении ключевой ставки к середине 2022 года.

wikipedia.org / Federalreserve / Public Domain

Пауэлл подтвердил эти оценки. Он заявил, что повышение ключевой ставки не буде связано напрямую с сокращение баланса ФРС. Оно начнется после сокращения объемов выкупа облигаций Казначейства — «где-то в середине следующего года». Сокращение баланса, в свою очередь, также может быть перенесено на более поздний срок «в случае необходимости».

«Сроки и темпы предстоящего сокращения покупок активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок», — сказал он после завершения двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

Главный макроэкономический стратег компании TD Securities Джим О'Салливан отметил, что в 2014 году ФРС потребовалось десять месяцев на то, чтобы завершить процесс сокращения объемов выкупа облигаций.

«Это немного быстрее, чем в прошлом цикле. Пауэлл очень ясно дал понять на пресс-конференции, что «скоро» означает ноябрь», — заявил он.

Ключевая ставка ФРС — это процент, под который правительство США занимает деньги у Федеральной резервной системы, основой которой служат 12 Федеральных резервных банков. От ключевой ставки отсчитываются проценты по всем займам, включая межбанковское кредитование, ставки по ипотекам и по потребительским кредитам. Также от уровня ключевой ставки зависит доходность американских казначейских облигаций.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Экономист Василий Колташов в беседе с МФАН отметил, что заявления председателя ФРС имеют мало общего с действиями, направленными на вывод американской экономики из затяжного кризиса. По его словам, повышение ключевой ставки, о котором заявил американский финансовый регулятор, будет больше похоже на «топтание на месте» в ожидании более благоприятной внешней конъюнктуры.

«Перейти к «политике нормализации» ключевой ставки — это не значит установить сбалансированную ключевую ставку, которая, как считается, составляет 3—7%. Речи об этом не идет. Если бы такую ставку ФРС ввела, это стало бы шоком для всей американской экономики. Скорее всего, они будут действовать чрезвычайно медленно — еще медленнее, чем действовала ФРС при администрации Обамы. Тогда ставку начали поднимать, но произошло это далеко не сразу. И когда в марте 2020 года рынки рухнули — во многом под влиянием этой политики — ставку пришлось обнулить практически мгновенно, и вся политика повышения пошла насмарку. Выяснилось, что если бы ФРС через прямой выкуп «мусорных» бумаг с рынка вливала бы туда деньги и одновременно держала бы ставку немного пониже, то ситуация не была бы такой страшной. Этот урок должен быть извлечен».

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Эксперт уверен, что руководство ФРС фактически признало свое бессилие в деле нормализации американской экономики. Теперь действия монетарных властей сосредоточены на попытках избежать катастрофических последствий многолетней провальной политики.

«Вывод, которые делает руководство ФРС — американская экономика и финансовая система неизлечимо больны. Можно лишь пытаться аккуратно снимать эту систему с денежной иглы в надежде на то, что внешняя конъюнктура и неудачи других стран изменят положение в пользу Соединенных Штатов и таким образом удастся американскую экономику «вытащить», дать ей опору в виде реального сектора. Вот какая внутренняя диспозиция. Политику количественного смягчения они вынуждены проводить очень мягко, пребывая в постоянной готовности его немедленно развернуть, ставку немедленно опустить. В таком случае мировое экономическое сообщества вправе задать себе простой вопрос: «Американская экономика вообще никогда не будет здоровой?» И ответ: да, не будет. Все действия ФРС продиктованы не стремлением придать динамику американской экономике, а желанием не допустить обвала фондового рынка. На самом деле, более грустного послания американское финансовое сообщество не получало никогда после кризиса. Даже послание Рузвельта, сделанное им в период Великой Депрессии, было очень грустное, но внушающее надежду. А здесь надежды нет никакой».

По мнению Колташева, хотя заявления Пауэлла во многом были направлены на сдерживание инфляционных процессах внутри США, они будут иметь противоположные последствия, провоцируя рост цен во всем мире. Вместе с тем, он видит в сложившейся ситуации хорошие возможности для стран-экспортеров, которые могут получить дополнительные доходы.

«Заявление Пауэлла не остановит инфляцию, оно будет ее поддерживать, несмотря на то, что в нем звучат какие-то антиинфляционные сигналы. Это не обещание немедленно нормализовать ключевую ставку, а заявление о том, что ФРС и дальше намерена поддерживать пузырь на фондовом рынке, откуда капитал будет проникать на потребительские рынки, приводя к росту мировых цен на все. Говоря иначе, американский финансовый регулятор будет работать на мировую инфляцию. Для правительств других стран такого рода декларация означает, что нужно усиливать курс на самостоятельную экономическую политику и на независимость от любых, контролируемых США институтов. Нужно обеспечивать рост собственной экономики, создавать внутренний комфортный ценовой климат и получать выгоды от повышения товарного экспорта».