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Депутат Рады Гончаренко поздравил жителей Полтавы с Днем города призывом идти «на Москву»
Политика
Депутат Рады Гончаренко поздравил жителей Полтавы с Днем города призывом идти «на Москву»
Федеральное агентство новостей  /  Роман Линник

Полтава, 23 сентября. Стало известно о появлении в городе билбордов с предложением идти «на Москву». По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, он и разместил эти объекты.

Парламентарий рассказал, что билборды с таким агрессивным призывом разместили не просто так. Депутат поздравил жителей Полтавы с Днем города предложением идти «на Москву». Об этом он рассказал в своем в Telegram.

«Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием — Полтавская битва не завершена», — подчеркнул он.

На плакатах изобразили украинского гетмана Ивана Мазепу. Ему и приписывается фраза «На Москву!». Гетман был сподвижником Петра I, однако во время Северной войны выбрал сторону шведского короля XII. После проигрыша под Полтавой Мазепа бежал. В России он считается предателем, а на Украине многие политики и историки называют гетмана «борцом за независимость».

Ранее украинский кабмин принял решение о переводе крымскотатарского алфавита с кириллицы на латиницу. Представители нации указали на попытки Киева спекулировать на этой теме. Вопрос обсуждался уже очень давно, еще при СССР, однако сейчас Украина таким образом пытается создать видимость борьбы за права народа.

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украина гончаренко билборды
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