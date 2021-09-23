Осенью российские работодатели начали повышать зарплаты и премии

Москва, 23 сентября. На рынке труда в осеннее время выявилось несколько проблем, одной из них является дефицит кадров в различных сферах. В итоге стали повышаться не только зарплаты, но и премии сотрудников.

Кадровые работники отмечают серьезный рост зарплат по ряду направлений. Больше всего это заметно там, где есть дефицит кадров. Платить больше готовы в промышленности и добывающем секторе. Также повышают оплату труда и в сферах, где обычно трудилось много мигрантов — на стройках, в ЖКХ, аграрном секторе, сфере услуг и мобильности населения. Подробнее рассказывает LIFE.

«Из-за этого зарплаты начали расти еще с прошлого года. Этот рост продолжается и сейчас. Это необходимо, чтобы сделать условия труда привлекательнее для наших граждан и заполнить вакуум рабочих рук. Плюс возросшая популярность удаленного потребления повышает спрос на курьеров, водителей и складских рабочих. Отсюда и рост зарплат — в среднем с прошлого года они повысились на 20–25%, а в некоторых регионах такие сотрудники стали получать и на 40% больше. На стройке средний рост зарплат составил 25–30% по сравнению с прошлым годом. Также растут зарплаты и в сфере высоких технологий. Там наблюдается серьезный дефицит кадров – от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Поэтому за рабочие руки компании готовы щедро платить», — рассказал директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Как говорит эксперт, если ранее работодатели акцентировали внимание в основном на повышении зарплаты, то сейчас все больше говорят и о премиях. Это дает возможность эффективно мотивировать сотрудников.

«В конце этого и начале следующего года премии и прочие стимулирующие выплаты могут стать еще более популярным способом мотивации. Это отличный инструмент не только для поддержания лояльности действующих сотрудников, но и для привлечения новых. Для работодателя тут тоже есть свои плюсы. По закону и размер, и регулярность таких выплат он может устанавливать самостоятельно. Таким образом, премирование позволяет поддерживать финансовую мотивацию сотрудников без необходимости серьезно увеличивать бюджеты на фонд оплаты труда», — пояснил Сергей Сухоставец.

В среднем размер премии отличается между работодателями не сильно. Квартальная премия — 30–50% от оклада. Полугодовые и годовые премии при достижении хороших результатов в работе обычно бывают в размере 50–100%. Но есть отрасли, где годовые бонусы могут составлять и 200–300%. Сергей Сухоставец отмечает в первую очередь сферы с высокой производительностью труда и высоким спросом на квалифицированных работников, например IT, финансы, телеком, сырьевой сектор.

Работники кадровой сферы отмечают, что в России существенно выросло и число людей с высокими зарплатами — более 100 тысяч рублей в месяц. Соответственно, размер премий для них тоже становится больше. Недавнее исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что среди сотрудников средних и крупных предприятий России 10,3%, то есть 2,84 миллиона человек, зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. При этом в апреле 2019 года, до пандемии коронавируса, их насчитывалось 1,95 миллиона человек, или 7,2%. Соответственно, доля специалистов с высокими доходами с тех пор выросла на 45,6%.

Ранее ФАН рассказывал, что должен знать кадровик и как им стать: главное о профессии специалиста по кадрам.