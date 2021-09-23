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Федор Емельяненко поступил на бюджет в магистратуру воронежского университета

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 15:42
Спорт
Федор Емельяненко поступил на бюджет в магистратуру воронежского университета
wikipedia.org  /  Sergej Rosov / CC BY-SA 3.0

Воронеж, 23 сентября. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прошел экзамены на заочное отделение магистратуры воронежского университета на бюджетной основе.

Емельяненко появился в списке поступивших в Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I по направлению «Садоводство». Приказ о зачислении на факультет агрономии, агрохимии и экологии подписал врио ректора вуза. Срок обучения составит два года и шесть месяцев.

В документе указано, что спортсмен набрал по итогам экзаменов девять баллов из десяти возможных. Обучение начнется 1 октября 2021 года.

Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS и WAMMA. Кроме того, он четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

Ранее Емельяненко объяснил, почему не заключил контракт с промоушеном UFC. Он сослался на некорректное поведение президента организации Даны Уайта.

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Федор Емельяненко вуз бюждет
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