Федор Емельяненко поступил на бюджет в магистратуру воронежского университета

Воронеж, 23 сентября. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прошел экзамены на заочное отделение магистратуры воронежского университета на бюджетной основе.

Емельяненко появился в списке поступивших в Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I по направлению «Садоводство». Приказ о зачислении на факультет агрономии, агрохимии и экологии подписал врио ректора вуза. Срок обучения составит два года и шесть месяцев.

В документе указано, что спортсмен набрал по итогам экзаменов девять баллов из десяти возможных. Обучение начнется 1 октября 2021 года.

Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS и WAMMA. Кроме того, он четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

Ранее Емельяненко объяснил, почему не заключил контракт с промоушеном UFC. Он сослался на некорректное поведение президента организации Даны Уайта.